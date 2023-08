El mito popular que sostiene que el alcohol hace que las personas vean a los demás como más atractivos podría estar equivocado, según un estudio publicado en el Journal of Studies on Alcohol and Drugs.



La investigación revela que, si bien el consumo de este tipo de bebidas puede impulsar a los individuos a acercarse a aquellos que ya consideran atractivos, no modifica la percepción de la belleza en sí misma.

En investigaciones anteriores, los participantes simplemente evaluaban el atractivo de individuos basándose en fotografías. Sin embargo, en este nuevo enfoque, dirigido por la doctora Molly A. Bowdring, del Centro de Investigación Preventiva de Stanford, y el doctor Michael Sayette, se añadió un elemento más realista.



Se les dijo a los participantes que tendrían la oportunidad de interactuar con las personas que veían en las fotos y videos. El estudio involucró a 18 parejas de amigos varones en sus veintes, quienes asistieron al laboratorio en dos ocasiones distintas.



En una de esas visitas consumieron alcohol, alcanzando aproximadamente un nivel de 0,08 por ciento en sangre, el límite legal en Estados Unidos para conducir; en la otra ocasión, se les sirvió una bebida sin alcohol. El propósito de tener parejas de amigos era imitar situaciones reales de interacción social en contextos de consumo de este tipo de bebidas.

El alcohol no altera la percepción de atractivo. Foto: iStock

Resultados del estudio

Los resultados mostraron que, independientemente de si estaban sobrios o intoxicados, la percepción de atractivo de los participantes no varió. Sin embargo, aquellos que habían consumido alcohol eran 1,71 veces más propensos a elegir a una de las cuatro personas más atractivas para un posible encuentro futuro.



Una posible interpretación es que las bebidas embriagantes no alteran la percepción de atractivo, sino que potencian la confianza en las interacciones sociales. El alcohol podría proporcionar una especie de 'valor líquido', impulsando a los individuos a acercarse a personas que consideran bellas y con las que, en estado sobrio, quizás no se atreverían.



La doctora Bowdring concluye que este descubrimiento podría ser relevante en el ámbito terapéutico. Los individuos podrían beneficiarse al reconocer que, bajo la influencia del alcohol, sus motivaciones e intenciones sociales pueden cambiar, resultando atractivas en el corto plazo pero potencialmente perjudiciales a largo plazo.

*Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en la información publicada en Europa Press, y contó con la revisión de un periodista y un editor.

