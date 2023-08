En la búsqueda constante por lograr un sueño reparador, han llegado a surgir mitos que rodean la orientación de la cama y su influencia en la calidad de descanso.



Se ha dicho que dormir en una dirección específica puede influir en el bienestar y energía. Conozca si hay ciencia detrás de estas creencias.

Desde las creencias populares hasta la ciencia, la pregunta de si dormir con la cabeza hacia el norte o el sur ha sido tema de conversación y debate. Sin embargo, hay afirmaciones que respaldan los beneficios del uso de una posición u otra.



Según expertos consultados por el portal 'Infosalud', aunque algunas veces, se aconseja dormir con la cabeza apuntando al norte, y en otras al sur, no existe ninguna investigación científica sólida que permita ofrecer una respuesta definitiva a esta pregunta.



No importa qué tan arraigadas están estas creencias, los neurólogos especializados en trastornos del sueño no pueden corroborar esta información y por esta misma razón, no recomiendan ninguna posición en especial.

Puede utilizar una brújula para establecer en qué posición está su cama. Foto: iStock

Sin embargo, este no es el caso en el feng shui, un antiguo sistema chino de creencias y prácticas que se centra en la armonización de la energía en el entorno para mejorar la calidad de vida y promover el bienestar.



De acuerdo con el portal 'Arquitectura y diseno', la disciplina china sugiere que el cabecero debe estar pegado a la pared, preferiblemente en diagonal con la puerta y lejos de ventanas.

Además, si el cuarto tiene baño propio, es ideal evitar que la cama esté contra la pared de este. En estos espacios también recomienda no tener objetos colgantes y reflejos en espejos.



En cuanto a la orientación de la cama, explica cómo la energía fluye en cada posición: hacia el norte para tener un sueño tranquilo, al sur y este para momentos de expansión, y al oeste para combatir la ansiedad.

La página de Montserrat Beltrán, que se dedica a enseñar y aplicar el feng shui, profundiza aún más en estos conceptos y explica que no hay posiciones malas, sino que estas ofrecen beneficios diferentes.



Argumenta que la creencia de dormir con la cabeza hacia el norte se explica con el movimiento del magnetismo de la Tierra que va de polo sur a polo norte. Entre más alineado se esté con la dirección del planeta, habrá un mejor descanso.



Sin embargo, hay una posición que también funciona para ubicar mejor los muebles en la habitación llamada 'La posición de poder'. Esta tiene que ver con el inconsciente y la necesidad del ser humano de estar alerta.

La intención de esta ubicación es que cuando esté acostado pueda tener visión de las puertas y ventanas que haya en su dormitorio. Le ayudará a relajarse aunque no tenga la cabecera de la cama en el norte del cuarto.



Para Beltrán, estos son los significados de las diferentes posiciones: este para activarse si está desanimado, oeste para disminuir la energía si vive con mucho estrés, sur para propiciar sueños reveladores al ser una posición espiritual y las posiciones intermedias combinan los beneficios de las direcciones.

¿Cómo dormir mejor?

SOPHIA SALAMANCA GÓMEZ

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

