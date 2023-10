Disfraces: La moda de segunda mano se toma Halloween

Para las fiestas y celebraciones de Halloween siempre será posible recurrir a ideas de último minuto y económicas. Es ahí en donde la tendencia del hágalo usted mismo tiene relevancia y prendas y accesorios que tenemos guardados en el clóset pueden tener otra vida y ser adaptados o convertirse en disfraces.

De acuerdo con sus gustos, el primer paso es buscar inspiración. Puede ser algún personaje de una película, grupo musical, celebridad o temática que esté de moda. En Colombia, según información de Pinterest, este año algunas de las ideas más buscadas y con un crecimiento de hasta 460 por ciento son los disfraces de RBD. La plataforma comparte que otras temáticas están relacionadas con festivales de música con “atuendos rave” y con la cultura pop.

Facebook Twitter Linkedin

El grupo RBD es uno de los más buscados en Pinterest para ideas de disfraces. Foto: EFE

“Desde música hasta películas y series, los usuarios están recurriendo a Pinterest para encontrar inspiración para los looks de Halloween de este año con búsquedas de disfraz de Halloween de: “one piece” (una pieza), “Fórmula 1”, “Ferrari” y “Juegos del hambre”, entre otros”, dice el informe de la plataforma.

Muchos de estos disfraces son opciones fáciles de crear con prendas y accesorios que ya se tienen en casa o pueden ser la excusa para cazar ofertas y entrar en el mundo de la moda de segunda mano. De acuerdo con Daniela Segura, especialista en contenidos de GoTrendier, plataforma especializada en compra y venta de moda, los disfraces de segunda son una alternativa para cuidar el bolsillo y contribuir al planeta con un poco de creatividad.

Facebook Twitter Linkedin

Costales, bolsas plásticas y cajas de cartón son aliados para hacer un disfraz sostenible. Foto: iStock

Comparte algunos consejos para crear disfraces utilizando prendas de segunda mano y materiales reciclados: “Los costales, bolsas plásticas y restos de paquetería serán tu mejor aliado para vestir un disfraz sostenible. Si no quieres complicarte, una máscara o antifaz será tu salvación. Saca las cajas que tengas en casa y conviértelas en una manualidad divertida. Además, involucrar a los niños en esta actividad lúdica durante la temporada de Halloween”.

Otras opciones a las que se pueden recurrir son las prendas básicas como una camisa blanca, tops, leggins, vestido negro, de lentejuelas o una gabardina que funcionan para varios disfraces y no olvidar los accesorios, complementos e incluso tocados y pelucas. “Si ya tienes listo tu disfraz sostenible, pero necesitas ese toque final, busca aretes, cadenas, correas y anillos en todos los colores imaginables para destacar con un toque chic. Y lo mejor de haberlos adquirido de segunda mano es que podrás seguir usándolos el resto del año”.

Para quienes tienen tiempo de ir presencialmente a escoger sus disfraces, otra opción es visitar las thrift shop (tiendas de segunda) o tiendas vintage, para buscar tesoros y aprovechar prendas y accesorios de este tipo para crear atuendos. En Bogotá hay varias de estas iniciativas como, por ejemplo, Planeta Vintage.

Maquillaje en casa

Facebook Twitter Linkedin

Los delineadores negros sirven para hacer formas o figuras en la cara como telarañas. Foto: iStock

El maquillaje es fundamental para darle el toque especial a la mayoría de disfraces y muchas veces puede estar alineado con las tendencias del momento, explica Laura Bojanini, directora de Mercadeo de Ruby Rose.

“Las catrinas nunca van a pasar de moda. Es un maquillaje que es fácil de hacer y que puedes complementar con una tiara de flores. También Barbie, por el auge que tuvo este año, y nos ayuda a reflejar esa mujer llena de glamour, con colores como el rosa. El tema de los vampiros es muy fuerte, así como los superhéroes y videojuegos. Todo esto se junta con las tendencias de maquillaje normales que hay, que son el glitter, delineadores de colores y delineados gráficos”.

Así mismo, comparte sus tips para no fallar en el intento. “Recomiendo un dilusor de maquillaje, ya que se puede aplicar a una sombra y se vuelve una sombra líquida. Con esto puedes lograr un color y hacer delineados gráficos sin necesidad de tener delineadores de todos los colores. Los delineadores negros sirven para hacer formas o figuras en la cara como telarañas. Importante la preparación de la piel, hidratarla muy bien, y al final del maquillaje usar brumas y fijadores que le van a dar el acabado final y te van a dar mayor duración”.

En lo relacionado con el pelo, la tendencia se centra en la creatividad y en los colores fantasía, apalancada de las imágenes generadas por inteligencia artificial, como expresan los expertos de Henkel. Para quienes quieran pintar su pelo, incluso en casa, y que este sea el protagonista del look, sugieren los colores clásicos de la temporada: naranja, negro y morado. Hacen énfasis en usar la inteligencia artificial para buscar inspiración de tonos fantasía y en no olvidar cuidados como invertir en productos de calidad, evitar el agua caliente, no olvidar la protección solar y evitar el calor excesivo.