Si está buscando una alimentación diferente y que le ayude a cuidar su salud, la dieta mediterránea podría ser una opción.



Esta forma de preparar los alimentos viene de las cocinas de países ubicados en el mar mediterraneo como Grecia, Italia, Francia, España, entre otros.



Según la ‘Clinica Mayo’, esta dieta no es reciente, ya que data de la década de 1950, cuando por medio de varias investigaciones se llegó a la conclusión de que las personas que habitaban el mediterráneo tenían menos enfermedades cardíacas y menos accidentes cerebrovasculares.

Los alimentos que hacen parte de esta dieta son de origen vegetal como cereales integrales, verduras, legumbres, frutos secos, frutas, hierbas y especias adobados principalmente con aceite de oliva, principal fuente de grasa saludable de estos platos.



Con respecto a la proteína que se incluye en la dieta están los mariscos, pescado, carne de aves y lácteos. También se puede incluir vino, pero se recomienda hacerlo con moderación.

Los alimentos que hace parte de esta dieta incluyen vegetales, frutas y grasas saludables. Foto: iStock

Recomendaciones de la dieta mediterránea

- Prepare comidas tomando como base vegetales y cereales integrales.



- En la semana destine dos días para el consumo de pescado.



- Ya que la dieta no permite el consumo de dulces y postres, opte por finalizar sus comidas con una fruta fresca.



- Use aceite de oliva en vez de mantequilla para preparar sus comidas.



Recuerde siempre acudir al médico o nutricionista para que le haga las recomendaciones pertinentes, con respecto a los alimentos que puede consumir.



Además, tenga en cuenta que ninguna dieta es milagrosa, si no va acompañada de ejercicio físico, buen descanso y evitando situaciones de estrés.

La ensalada César también puede ser gourmet

LUZ ANGELA DOMÍNGUEZ CORAL

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

