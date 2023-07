Cada 1 de julio, el mundo se une para celebrar el Día Internacional del Reggae, un género musical que tiene sus raíces en Jamaica y que ha logrado traspasar fronteras, inspirando y uniendo a personas de diferentes culturas y naciones.



Este año, cobra un significado especial, ya que se conmemoran 55 años desde el nacimiento de este género musical único.

El Reggae, que nació en 1968, se ha convertido en un símbolo de la música 'made in Jamaica'. Aunque en ocasiones se utiliza para describir a toda la música jamaicana, es importante destacar que es un género musical específico con una rica historia y un profundo significado cultural, de acuerdo con el portal 'Do the reggae'.



Desde 1994, el 1 de julio se ha establecido como el día en honor a la música reggae y, además, se ha extendido para abarcar otros géneros musicales surgidos en Jamaica. Básicamente, la finalidad de celebrar este día era algo local con trasfondo cultural.

El 29 de noviembre del 2018, la UNESCO declaró al Reggae como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Foto: iStock

Durante esta jornada, se busca promoverlo como algo más que un simple género musical, sino como un estilo de vida que transmite ideales de libertad y lucha, y que, en muchos casos, se asocia con la espiritualidad.



El Reggae ha dejado un legado significativo, y es importante recordar a aquellos músicos jamaicanos que han dejado su huella en la historia de la música. Sin embargo, aunque se celebra este día de manera global, aún existe una cierta falta de visibilidad y reconocimiento dentro de la escena musical jamaiquina.El 29 de noviembre del 2018, la UNESCO declaró al Reggae como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad.

Según la Secretaria de cultura, recreación y deporte Colombia, el reggae también tiene un lugar importante en la vida cultural.



La agrupación 'Jahmarada Reggae', nacida en el barrio Santa Isabel, de acuerdo con la página de la Secretaría, ha sido un ejemplo destacado de cómo este género puede transmitir influencias urbanas y fusionar estilos para ofrecer una experiencia musical única.



Jorge Pulgar, miembro de la agrupación, invita a la ciudadanía a apoyar las diversas iniciativas artísticas y culturales, enfatizando la importancia de respaldar el talento local como una forma de enriquecer la cultura de la ciudad.



Este día es una ocasión para celebrar y honrar la música y la cultura jamaiquina. Es un recordatorio de la influencia global del reggae y su capacidad para unir a las personas a través de su mensaje inspirador.



A medida que se conmemora su nacimiento, es fundamental valorar y promover este género en todas sus dimensiones, reconociendo tanto a los artistas icónicos como a las voces emergentes que continúan enriqueciendo este género musical único.

Video: El reggae ahora es patrimonio inmaterial de la humanidad

SOPHIA SALAMANCA GÓMEZ

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

