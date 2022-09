A diferencia de otros países del continente, en Colombia se celebra el Día de Amor y Amistad en una fecha diferente a la acostumbrada por los demás.



En el país, la conmemoración se realiza el sábado 17 de septiembre y, cuenta la historia, data de 1969. San Valentín, como le llaman al día en el resto del mundo, se festeja el 14 de febrero.

La decisión para realizar el Día de Amor y Amistad en septiembre tiene dos orígenes. Por un lado, porque en aquel año de la década de los 60, los comerciantes propusieron el cambio de fecha al notar que para febrero los colombianos no tenían mucho dinero para gastar debido a la compra de los útiles escolares. Por otro, en comparación con otros meses, septiembre en el país no tenía muchas festividades. Motivo perfecto para ubicarla en este mes.



Aunque no existe un historia concreta, San Valentín y su vínculo con el amor, señala la tradición, fue un sacerdote que vivió durante el imperio de Claudio II, emperador romano conocido por como ‘el Gótico’, que se encargó de casar a las parejas que se lo pedían.

Celebración de San Valentín. Foto: Archivo EL TIEMPO

En los relatos sobre Valentín, dice la historia, se encargaba de casar a los jóvenes enamorados a escondidas del emperador quien había prohibido los matrimonios para que tener en sus filas a soldados más decididos y valientes.



Claudio II, al enterarse de lo que estaba haciendo este sacerdote, tomó la decisión de enjuiciarlo, encarcelarlo y ejecutarlo el 14 de febrero del 270.



Cuando el papa Gelasio I, el número 49 de la Iglesia Católica llega al solio romano en el 496, donde permaneció por cuatro años, estableció el 14 de febrero como una fecha para recordar al sacerdote Valentín, tradición que ha perdurado por siglos.

