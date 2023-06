"Para envejecer mejor, comer mejor", esta es una de las máximas que sostiene Harvard en diversas publicaciones que ha hecho al respecto, pues envejecer puede ser uno de los mayores temores para algunas personas que relacionan la edad con problemas de salud, deterioro mental y físico, entre otras situaciones negativas.



Aunque el paso del tiempo es inevitable y de una manera u otra el cuerpo y la mente lo sentirán, existen varias rutinas que puede implementar en su día a día antes de llegar a los 50 años. Pero nunca es tarde para empezar a vivir mejor, por lo que, sin importar si ya superó este número, puede incorporar algunos de estos cambios.

Reciba al instante en su WhatsApp, gratis, todas las noticias de salud y bienestar de EL TIEMPO. Únase acá.

Alimentos que debe consumir para una vejez sana

Facebook Twitter Linkedin

La dieta mediterránea incluye frutas como la fresa, pescado, aceite de oliva, entre otros alimentos. Foto: iStock

"No existe una dieta única y válida para todo el mundo", señala Frank Hu, catedrático de Nutrición y Epidemiología y profesor de Medicina de la Facultad de Medicina de Harvard en una publicación de Harvard Gazette.



"Las personas deben adoptar pautas dietéticas saludables en función de sus preferencias alimentarias y culturales y de su estado de salud. Yo no tengo un régimen rígido, pero siempre hago hincapié en los componentes saludables en todas mis comidas."



Y más allá que una lista de alimentos "sanos", preferir frutas y verduras a productos ultraprocesados es uno de los pasos que deben dar todos aquellos que quieran reducir el riesgo de obesidad, diabetes, enfermedades cardiovasculares y otras enfermedades crónicas, que impactan en la calidad de vida.



Le puede interesar: (¿Cómo perder peso después de los 50 años? Recomendaciones para lograrlo)



Una guía que puede ser útil es la dieta mediterránea, a la que se ha relacionado con longevidad y vejez saludable.



Está compuesta principalmente de frutas y verduras, legumbres, frutos secos, cereales integrales, pescado, aceite de oliva, pequeñas cantidades de lácteos y vino tinto.

En un artículo de Harvard School of Medicine destacan el consumo de fibra en la dieta después de los 50 años para mantener "la función intestinal normal y puede contribuir a reducir el riesgo de diabetes de tipo 2 y enfermedades cardiacas".



El Instituto de Medicina recomienda que la ingesta total de fibra para adultos mayores de 50 años sea de al menos 30 gramos al día para los hombres y 21 gramos para las mujeres.



Esta se encuentra en frutas, verduras, cereales integrales, panes integrales y avena. Se pueden acompañar con agua para que sean más fáciles de digerir.



Lea también: (Errores que debe evitar en el desayuno después de los 50 años)



El Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos también aconseja evitar los alimentos fritos y optar por los que estén asados, a la parrilla o hervidos.

Actividad física

La actividad física es importante en cualquier etapa de la vida. Tener músculos más fuertes, mayor resistencia, salud ósea y niveles de energía más altos son algunos de los beneficios de mover el cuerpo.



Al menos 30 minutos diarios de actividad pueden hacer la diferencia. No tiene que ser un cardio intenso si no está en sus posibilidades, ya sea porque alguna dolencia se lo hace más difícil o porque nunca estuvo muy activo.



Lea acá: (¿Cómo acelerar el metabolismo a los 50 años para perder peso?)



Todo tipo de actividades cuentan, incluso las que tiene que hacer en su rutina diaria, como pasear al perro, aspirar o barrer. Otras suaves como bailar, hacer aeróbicos o estiramientos son también una buena opción.



Si utiliza un bastón o caminador, puede buscar alternativas para mover los brazos, las piernas, la cabeza, la espalda y no descuidar su flexibilidad.



Conozca también: (Los tres mejores ejercicios para adultos mayores, según Harvard)

Otras recomendaciones generales para mantenerse sano después de los 50 años son:



- Dormir lo suficiente y mantener un horario regular de sueño.



- Mantenerse socialmente activo y conectado con amigos y familiares.



- Mantenerse mentalmente activo a través de actividades como leer, aprender un nuevo idioma o tocar un instrumento musical.



- Mantenerse al día con los exámenes médicos.



- Evitar el consumo excesivo de alcohol y el tabaquismo.

Nahida Abden, la deportista de 88 años que aún luce joven

LAURA ALEJANDRA ALBARRACÍN RESTREPO

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias de salud en EL TIEMPO