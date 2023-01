La búsqueda de una atmósfera zen y el auge de la estética “menos es más” ha puesto en vitrina una nueva tendencia conocida como “japandi”, cuyo nombre nace de la unión de los estilos japonés y nórdico.



En la práctica, el toque oriental posee una fuerte influencia de la filosofía wabi-sabi, que radica en resaltar la belleza de lo imperfecto –paredes desvestidas y con textura irregular, adornos de cerámica con curvas orgánicas y materiales naturales sin ser manipulados en exceso–.



En la misma escala se involucra la calidez y funcionalidad que ofrece el estilo nórdico –que destaca por los elementos y muebles de diseño purista, tonalidades neutras y, sobre todo, mucha funcionalidad–. Esta tendencia de interiorismo nació en 2017 como una propuesta del diseño pensando en el bienestar.

Por su versatilidad y por las búsquedas de espacios amenos y que produzcan tranquilidad, especialmente en momentos en que el teletrabajo se estableció, el “japandi”volvió con fuerza y se convirtió en la respuesta para muchos hogares que quieren sencillez, conexión con la naturaleza, luz y practicidad.

Está demás decir que el “japandi” ya se ha convertido en uno de los favoritos de las casas de interiorismo internacional. Su sencillez y equilibrio son claves para encontrar el relax deseado sin perder la eficiencia y orden de los espacios. Déjese enamorar por su atractivo atemporal y anímese a involucrarlo en la decoración de su vivienda:

1. Un acento verde

No podemos hablar de frescura y relax si no involucramos a las plantas. A diferencia del estilo botánico que impulsa la composición de diversas plantas, en esta oportunidad optamos por destacar una sola especie para no perder la simplicidad. Apueste por plantas de interior como el cactus o la costilla de adán (monstera), que están muy de moda. Ubíquela de preferencia en la sala para captar una mayor atención.



2. Natural al máximo

De la naturaleza a su casa. La tendencia “japandi” propone el uso de elementos naturales que no hayan sido demasiado manipulados. Por ejemplo, elementos de madera con las vetas expuestas, mesas de centro de piedra, accesorios de fibra natural con acabado rústico y, por supuesto, el uso de lino y algodón como textiles protagonistas de los interiores. Para decoración, la cerámica es otro imperdible para darle vida a los espacios.

3. El encanto de lo imperfecto

Lo que antes era llano ahora posee textura. Atrás quedaron las paredes lisas, la tendencia “japandi” propone que los muros de casa posean relieve. La recomendación es que no haya otro objeto que le robe el protagonismo. Marca el regreso de los desconchones, como el efecto ‘raw’, y la apariencia desgastada, sobre todo en piezas de gran tamaño. Un pedazo de ladrillo en una pared blanca agrietada es un ejemplo de la búsqueda de este estilo.

4. Enfoque funcional

La estética apunta al uso de todos los elementos que ayuden a cumplir con la organización y el orden. Cada mueble debe tener una doble función: ser un objeto de decoración pero también un excelente módulo de almacenaje. Nada debe quedar fuera de su lugar, pues rompe con la estética que buscamos lograr.

5. Paleta protagonista

El estilo “japandi” posee una gama cromática muy reducida. El concepto busca la sencillez, calidez, atemporalidad y relax. Para conseguirlo se involucran los tonos grises, acre y beige. También podemos disponer del uso del blanco y el negro, este último solo en una pequeña dosis.



6. Espacios abiertos y amplios

Otro de los principios de este estilo es la fluidez. Los espacios para moverse no deben estar obstaculizados por objetos o los muebles no deberían de sobrepasar las dimensiones de dónde se van a ubicar. Para dar la sensación de apertura se puede apelar a elementos que dividan y unan, como los biombos, puertas corredizas de madera, telas, bibliotecas abiertas, entre otros.

7. Muebles bajos

Acercándose más al estilo japonés, el “japandi” en espacios comunes usa más muebles sin mucha altura, como mesas de centro, sofás, incluso las camas.

Materiales

-Bambú

-Madera

-Rattán

-Papel

-Cerámica

-Plantas

EL COMERCIO (PERÚ) - GDA

