El cuarto es un espacio único pensado para contener toda la privacidad e intimidad de cada individuo. Es por esto que convertirlo en un lugar cómodo y agradable es una responsabilidad personal.



Aunque existen muchos consejos sobre qué estilo usar o qué gama de colores debería implementar, al final la decoración dependerá de los gustos de cada persona. Aquí conocerá cuáles son los consejos principales y generales para decorar un espacio único.



Defina su estilo

Lo primero que debe saber es cómo quiere que sea vea su cuarto. Por lo que deberá definir su estilo, esto dependerá de sus gustos.



La revista experta en decoración de interiores DecoEstilo expone que los hombres prefieren decoraciones más frías con predominancia en colores grises, marrones e incluso azules, por su parte, las mujeres prefieren tonos cálidos y envolventes como los blancos, amarillos e incluso el beige.



Encuentre un equilibrio

Si bien se recomienda integrar aquellos colores que le gustan, existen ciertos reglamentos básicos que nos indican que algunos colores no funcionan adecuadamente cuando se mezclan con otros. Entre estos tenemos a la teoría del color inventada por Isaac Newton cuando presentó la rueda de color en 1666.



Pero decorar un espacio no debería ser tan complicado, puede usar herramientas online para conseguir paletas de colores y así definir correctamente la colorimetría de su espacio.



La empresa Homecenter añade a las recomendaciones sobre el equilibrio, que los elementos que ubique en el espacio deben estar ubicados en armonía. Juegue con la distribución de los elementos, no todo tiene que ser igual. Incluso puede jugar con los estilos y contrastes. Todo esto queda a su disposición.

Elija la cama y sábanas correctas

La cama es el elemento principal de su habitación, en donde va a reposar todas las noches y espera concebir sus mejores sueños.



Es por ello que se vuelve esencial elegir adecuadamente este mueble. Existen varios tipos de cama: grandes, pequeñas, de madera, de metal. La elección dependerá de sus necesidades y el espacio disponible.



Homecenter recomienda elegir "edredones sencillos y en un solo color", con el fin de que todo sea más armonioso. Sin embargo, si desea puede elegir sábanas con diseño y texturas que vayan con su estilo.



La empresa añade que cuide la elección del material de las sábanas, pues algunas texturas como el lino, algodón y el terciopelo le darán mayor comodidad.



Defina sus espacios

Ya eligió la cama y el color de su habitación, ahora queda decorar otros elementos: las paredes, ventanas y en general el cuarto.



Si cuenta con espacio, puede optar por elementos como un closet, un escritorio y una canasta para la basura. El diseño y color de estos dependerá de su estilo, aunque siempre se recomienda mantener la sencillez para que el espacio sea mucho más acogedor.



Aunque es válido mantener sus paredes sin decoración, si se anima puede colgar cuadros o pinturas que adornen estos espacios. La recomendación que da Homecenter en este caso es que no sobrecargue las paredes de información, así mantendrá un espacio elegante.



En el caso de las ventanas puede optar por dos tipos de cortinas: las sencillas que obstruyen toda la luz que entra del exterior y las que son tipo velo con transparencia que trasmiten un aura de pureza.



El orden

Luego de elegir todos los elementos que van a integrar este espacio íntimo falta adquirir un compromiso consigo mismo: el orden. No sirve mucho que adecue el espacio ideal para usted si toda la belleza que tiene el lugar se ve opacada por el desorden. Por ello, Homecenter recomienda mantener limpio y ordenado todo.

