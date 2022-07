Leí sobre un experimento que me tiene fascinada y lo quiero compartir con ustedes. Un grupo de científicos metió miles de pulgas en un frasco sin tapa. Los insectos, al verse atrapados en el recipiente, trataron de huir, brincando lo más alto posible.

Tres días después, los científicos cerraron el frasco. Las pulgas siguieron saltando para escapar, pero ahora eran frenadas en seco por la tapa. El envase estuvo sellado tres días. Pasado ese tiempo destaparon el frasco, dándoles vía libre a los insectos para brincar y salir..., pero lo que pasó fue asombroso.



A pesar de que ya no había ‘techo’, las pulgas jamás volvieron a brincar más alto de donde antes había estado la tapa. Se frenaban ellas solas, sin que ningún elemento externo lo hiciera.



Para mí, el hecho, incluso aún más curioso, es que las crías de las pulgas, sin haber vivido la experiencia de haberse golpeado contra el tope, también se frenaban justo a esa misma distancia.



Esto parece inverosímil, pero es igualmente común entre los humanos. ¿Cuántas veces nos hemos frenado en nuestra mente, cuando ni siquiera existen barreras reales? Solo nos estancamos por los pensamientos negativos o derrotistas, pero no porque existan obstáculos de verdad.



¿Cuántas veces les hemos dado ejemplo a nuestros hijos de ‘pensar en chiquito’ y autolimitarse frente a la vida, porque nosotros creemos que hay limitantes?

Si somos sinceros, casi todos los techos son invisibles.



Nelson Mandela lo dijo y lo comprobó: todo es imposible, ¡hasta que alguien lo logra!

No podemos dejarnos frenar solo por el hecho de que nos golpeamos contra una ‘tapa’, en algún momento de la vida. Debemos esforzarnos para salir de cualquier molde en que nos hayamos encasillado. Tenemos que cuestionar a cualquiera que nos haga creer que porque él o ella no pudo, ¡no es posible lograrlo! Incluso si esas personas son nuestros padres o cualquier otro allegado.



Cada vez que ‘nos demos duro’ porque intentamos algo nuevo, ojalá solo sirva para coger impulso y mejorar con más ganas la próxima vez. Usemos el ejemplo de las pulgas para poner una luz reflectora en alguna faceta de nuestra vida donde quizás estamos actuando igual de condicionados.



ALEXANDRA PUMAREJO

En Twitter: @DeTuLadoConAlex

También puede leer:

- ¿Y dónde está la empatía? / De tu lado con Álex.

- ¡Zafémonos de la manada! / De tu lado con Álex.

- 'Los Cuatro Acuerdos' para vivir en paz y felicidad.