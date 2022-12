Dani Schulz ha creado una fuerte comunidad de mujeres en redes sociales que siguen sus pasos y conectan con su mensaje.



La joven nacida en Venezuela y criada en Ecuador, tiene más de 300 mil seguidores en Instagram y se dedica, además del lifestyle y la moda, a hablar de temas como la aceptación, abundancia y manifestación.



Con un discurso cercano y divertido, la estratega y periodista de profesión se ha dado a conocer en el mundo digital, capacitando también a miles de creadores de contenido con su curso y sus tips en Tiktok.



Ahora, se trasladó al formato del momento: el pódcast. Su programa 'Viene y va' está marcando tendencia en Spotify y ya cuenta con más de un millón de reproducciones.



“Quería tener una plataforma en donde mi físico no fuera el foco de mi comunicación. El pódcast me permite tener una conexión muy íntima con mi comunidad, además que me ha hecho crecer muchísimo, pues he roto muchas barreras que tenía de sentir que no merecía ser escuchada, de dejar el pensamiento de “quien soy yo para hablar de estas cosas”", revela la creadora de contenido.

Entretenido y profundo, en este espacio Schulz se muestra más genuina y comparte sus experiencias, con la finalidad de enseñar a vivir una vida sin miedo pues como ella misma dice "las mujeres empoderadas, empoderan a otras mujeres".



Diversas problemáticas como el ciberbullying, hasta la relación y aceptación del cuerpo, síndrome del impostor, la comparación, entre otros, son los temas de sus episodios.

