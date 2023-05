Usar esmalte semipermanente a la hora de pintarse las uñas es una opción que cada vez más personas eligen, al ser de fácil secado y tener una duración mayor a la del esmalte tradicional, ya que puede durar más de una semana en las uñas.

Quienes acostumbran a llevar este tipo de manicura, muchas veces se preguntan cuánto tiempo necesitan dejar ‘descansar’ la uña antes de volver a colocar el esmalte, dado que muchas veces se pueden notar más débiles o quebradizas.



Sin embargo, muchos profesionales coinciden en que no es realmente necesario esperar cierto tiempo entre cada manicura, siempre y cuando se haya realizado un correcto procedimiento a la hora de aplicar y retirar el producto.

En realidad, no es necesario dejar descansar las uñas Foto: iStock

“Una buena manicura con semipermanente o rellenos de gel o acrílico no requiere de tiempo de ‘sanear’ hasta la siguiente si se hace con una técnica correcta y utilizando productos adecuados que no la dañen. Si se protege y refuerza la uña durante el servicio en el salón y en casa entre una visita y la siguiente, no hacen falta ni saneamiento ni descanso”, indicó Nacho Jové, director de Nails&Friends a la revista S Moda.



En este medio también indicaron que la uña se deteriora si se utilizan métodos ‘poco ortodoxos’ para retirar el esmalte o usar productos muy agresivos y que, de igual forma, una uña sana y cuidada no necesitará de ningún tipo de descanso entre procedimiento.

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

