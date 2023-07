Es crucial tener en cuenta que una visa no garantiza automáticamente el ingreso a los Estados Unidos. Esta especifica un período de tiempo válido durante el cual el titular puede llegar a un puerto de entrada y solicitar admisión, de acuerdo con el Servicio Oficial de Citas de Visa del Departamento de Estado de la nación norteamericana.

Al llegar a un puerto de entrada, un oficial de inmigración del Departamento de Seguridad Interna (DHS) es el encargado de decidir si se permite el ingreso y por cuánto tiempo se puede permanecer en cada visita. Solo quien ocupa este cargo tiene la autoridad para otorgar esta información.

En el sello de admisión o en el formulario I-94 en papel, el inspector de inmigración de EE. UU. registrará una fecha de admisión específica o "D/S" (duración del estado), explica el Department of State Travel en su página web.

Si su sello de admisión o el documento indican una fecha específica, deberá salir del país norteamericano conforme a lo estipulado. Sin embargo, si contienen la notación "D/S", puede permanecer en los Estados Unidos mientras continúe con sus estudios, programa de intercambio o empleo calificado.

En el caso de aquellos que ingresaron a la nación con una visa de no inmigrante y desean extender su permanencia, será necesario presentar una solicitud ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) antes de que caduque su estadía autorizada, tal como se indica en su sello de admisión o en el Formulario I-94 en papel.



Se recomienda presentar la solicitud con suficiente antelación a la fecha de vencimiento.

Extender su estadía en Estados Unidos sí es posible, de acuerdo con USCIS, pero habrá que cumplir con una serie de requisitos.