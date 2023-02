Delinear sus ojos suele ser una tarea complicada, las cual requiere de bastante tiempo mientras se adquiere práctica. Algunas personas optan por saltarse este paso y se realizan un tratamiento de micropigmentación o un delineado permanente.

¿Qué es el delineado permanente?



Este tratamiento estético suele parecerse a un tatuaje, pues se aplican pigmentos minerales hipoalergénicos en la piel con una aguja a lo largo de la línea de las pestañas. Estos pigmentos son semipermanentes, pues permanecen durante un tiempo determinado y con el paso del tiempo se van desvaneciendo.



Este procedimiento se suele realizar cuando las personas quieren realzar y definir su mirada, así como también, ahorrarse tiempo y no tener que maquillarse a diario. Existe una gran variedad de estilos que se pueden realizar: delineado sencillo, natural, clásico, o más grueso o con técnica de sombreado.



(No deje de leer: ¿Cabello con frizz? Así puede evitar y eliminarlo después de plancharlo).

¿Cuánto tiempo dura la micropigmentación en los ojos?

El resultado final tiene una duración entre 2 a 5 años intacto, dependiendo de la piel de la persona. Según la página ‘Vanitasespai’ por lo generar en las pieles envejecidas y secas dura de 4 a 5 años y en pieles jóvenes 2 a 3 años. Asimismo, esto depende de los tonos utilizados ya que los tonos oscuros tardan más tiempo en eliminarse.

Facebook Twitter Linkedin

Este procedimiento se suele realizar cuando las personas quieren realzar y definir su mirada. Foto: iStock

¿Este procedimiento duele?

Este procedimiento puede causar algunas molestias y dependiendo del umbral del dolor de las personas puede que esté duela más o menos. Sin embargo, por lo general no suele ser un dolor insoportable y se puede aguantar perfectamente.



(Le puede interesar: Vitamina E: ¿Cuáles son los beneficios de usarla en el cabello?).



La razón por la que la micropigmentación puede causar dolor es porque se usa una herramienta llamada dermografo que produce movimientos eléctricos para introducir los pigmentos en la piel. Además, se utiliza una aguja que aplica el color a una profundidad que va desde los 0,7 a los 1,7 milímetros.



Por otro lado, dependiendo de la máquina que se utilice el tamaño de la aguja cambiará. Además, para hacer diferentes técnicas se pueden emplear diferentes tipos de agujas con cabezales de distintas formas.

¿Cómo prepararse para el procedimiento?

Si está pensando en realizarse este procedimiento es importante que al menos una semana antes no utilice productos irritantes o sensibilizantes como retinol o ácido glicólico en el área de los ojos, para evitar que estos se irriten.



Después de realizarse la micropigmentación por lo general debe de tener estos cuidados durante 7 a 10 días.



· No utilizar máscara de pestañas, ya que aumenta el riesgo de tener una infección.

· Evitar tocarse los ojos para minimizar el riesgo de que gérmenes y bacterias se propaguen.

· Evitar las piscinas y saunas.

· Evitar hacer ejercicio intenso para que el sudor no entre en sus ojos.

DANIELA LARRARTE ASAAD

Redacción Tendencias

Más noticias

Trenzas de moda: estos son los peinados en tendencia para el 2023

Histerectomía:¿qué le pasa a una mujer cuando se somete a esta cirugía?

Las colaboraciones en moda más deseadas y creativas del 2023

Mascarilla coreana de arroz: cómo prepararla y lograr una piel sin manchas