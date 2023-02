El aceite de almendras es uno de esos productos infaltables para el cuidado personal. ¿La razón? Por un precio moderado obtendrá distintos beneficios.



Tal y como señala el portal ‘Mejor con salud’, es ideal para tratar lesiones en la piel como eccemas, “las personas que lo sufren suelen tener mucho estrés encima, sufrir varias alergias o tener una piel muy sensible que se irrita con casi cualquier cosa. El aceite de almendras puede ayudar mucho en estos casos”.



Y es que permite la hidratación y alivia picazón si es que también se padece.

Pero no es su único beneficio, pues también es recomendado para mejorar el aspecto del cabello, pues le da brillo, suavidad y, aunque no se ha comprobado, se cree que favorece el crecimiento.



Es posible detenerse en este último punto y analizar por qué serviría. En realidad, no es en sí el aceite de almendras la fórmula mágica; la idea es aplicarlo en la raíz del cabello y masajear o peinar con cuidado, así se estimulan los folículos, ayudando a que crezca.

Algunos tratamientos caseros pueden ayudar a fortalecer su cabello. Foto: iStock

Ahora, si su condición es que tiene el cabello muy seco también puede utilizar el aceite de almendras. Tenga en cuenta que en el cuero cabelludo seco se desarrolla más la caspa, por lo que el beneficio es doble.



Distribuya una buena cantidad en todo el cuero cabelludo y masajee con calma, será una actividad relajante incluso.



Momento ideal para aplicarlo

Cuando se trata de aceites, estos pueden ‘quemar’ el cabello si entran en contacto con el sol. Por esta razón se recomienda aplicar el aceite de almendras, de coco o cualquier otro de uso cosmético en las noches.



Así las cosas, usted decide si hacerlo en el cuero cabelludo para aliviar la resequedad o de medios a puntas para dar brillo. En cualquier caso, distribuya el producto y váyase a dormir con este para que haga un mayor efecto (ocho horas es lo indicado). Al día siguiente puede lavar su pelo como de costumbre.

Margarita Contreras

Redacción ÚLTIMA HORA