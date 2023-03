En los últimos años, el CrossFit se ha vuelto cada vez más popular como una forma de ejercicio intensivo.



Si bien es conocido por ser una forma desafiante de entrenamiento físico, muchos se preguntan qué es exactamente el CrossFit y cómo puede beneficiar a la salud. Además, le contamos cuánto puede costar practicarlo en Bogotá.



(Siga leyendo: Pareja de recién casados celebra su unión levantando pesas)

El CrossFit es un programa de entrenamiento de fuerza y acondicionamiento físico que combina ejercicios de alta intensidad y funcionales.



Los entrenamientos son variados y pueden incluir movimientos como levantamiento de pesas, saltos, carreras, y ejercicios con el propio peso corporal.



El objetivo principal del CrossFit es mejorar la resistencia cardiovascular y respiratoria, la fuerza, flexibilidad, potencia, velocidad, coordinación, agilidad, el equilibrio y la precisión.



De acuerdo con quienes lo enseñan, también se enfoca en mejorar la composición corporal y reducir el riesgo de lesiones.

(Además: Crossfit, uno de los métodos más contundentes para estar en forma)

El CrossFit fue fundado en el 2000 por Greg Glassman en Santa Cruz, California. Desde entonces, se ha expandido a nivel mundial y cuenta con miles de afiliados en todo el mundo.



En Colombia el CrossFit también ha ganado popularidad en los últimos años. Según la Federación Colombiana de Levantamiento de Pesas y Fitness, se estima que más de 20.000 personas lo practican en el país.



En cuanto a los precios, el costo de hacer CrossFit en Bogotá puede variar dependiendo del gimnasio y la ubicación.



Según varios de estos lugares y sus precios disponibles en línea, los costos pueden oscilar entre los 150.000 y 360.000 pesos colombianos (unos 40 a 80 dólares estadounidenses) al mes.



Aunque el CrossFit puede ser una forma desafiante de entrenamiento físico, también puede ser beneficioso para la salud.

(En contexto: Estos son los pros y contras del popular ‘crossfit’)

Un estudio publicado en el 'Journal of Strength and Conditioning Research' encontró que este sistema de entrenamiento puede mejorar la resistencia cardiovascular y la composición corporal en hombres y mujeres.



Sin embargo, es importante tener en cuenta que el CrossFit no es para todos. Debido a su naturaleza intensa, puede aumentar el riesgo de lesiones si se practica de forma incorrecta o sin la debida supervisión. Es recomendable que las personas consulten con un médico antes de comenzar cualquier programa de entrenamiento intenso.



REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias