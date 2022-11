Las pastas son uno de los platillos más rápidos y sencillos de preparar, no solo por su versatilidad que permite combinarlas con distintos ingredientes para elevar un plato, sino también por lo prácticas que se convierten cuando no queda tiempo de cocinar, que incluso se vuelven en la receta que salva el fin de semana de descanso.



Sin embargo, el volumen de este alimento puede llegar a engañar, porque aún cuando se piensa que se agregó lo necesario para una porción, podemos llevarnos la sorpresa de que se hizo pasta suficiente como para toda una semana.



Ahí es cuando no queda otra más que guardarlas en la nevera para dividirlas en los siguientes días.Pero, ¿cuánto tiempo pueden durar las pastas cocidas en la nevera para que sigan siendo seguras de comer?

(Lea también: Recetas fáciles: cinco opciones de comidas saludables para llevar al trabajo)

El portal estadounidense de salud, Healthline, señaló que el periodo máximo que puede durar este alimento en la nevera es de tres a cincos días. Sin embargo, el lapso de tiempo recomendable para su consumo es de un máximo de dos días, el cual puede incluso disminuir si se agregan ingredientes como salchicha o pescado y sus derivados.



Por eso, es importante acudir también a los sentidos y la intuición para detectar el momento en que la pasta refrigerada ya no pueda recalentarse ni consumirse ni una vez más, de lo contrario, podría ser perjudicial para la salud.

(Le puede interesar: Esto vale comer en el restaurante bogotano de uno de los mejores chef del mundo)

En Healthline compartieron las características que deben alertarnos antes de consumir las pastas guardas por días en la nevera.



En primer lugar, se debe tener en cuenta si cambia de color, puesto que luego de su periodo de consumo, el alimento puede perder la coloración y tomar un aspecto opaco, casi blanco o gris, así como verse menos brillante.



El segundo punto a tener en cuenta es la textura, la cual puede cambiar a "viscosa y pegajosa", lo que se puede comprobar con el tacto antes de colocarlas a calentar.



Y, por último, tener un fuerte olor, poco característico del ingrediente cuando aún está fresco.

(No deje de leer: Le contamos todos los beneficios que el romero tiene para usted y para su salud)

Consumir pastas aún cuando ha superado los días máximos de refrigeración o presenta alguna de las condiciones mencionadas anteriormente puede ocasionar síntomas de intoxicación como vómito, náuseas y diarrea.



Además, según el portal estadounidense, es común que cuando se vence este alimento pueda presentar una bacteria llamada Bacillus cereus, la cual según estudios puede causar envenenamiento, dolor abdominal e incluso sarpullido en el cuerpo a quien la ingiera.



De allí la importancia de conservarla fresca y consumirla en el tiempo más corto posible.

TENDENCIAS EL TIEMPO

Más noticias

¿Cuántas onzas hay en una taza?: así puede calcular en sus recetas

¡Listo el pollo! Consejos básicos y una receta para que quede jugoso y sabroso

La nueva revolución del espagueti