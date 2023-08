Algunas personas suelen tomar pequeñas siestas durante el día, pues si se tienen jornadas muy ajetreadas, está bien cerrar los ojos por unos minutos y descansar. Pero ante esto, existe una gran duda y es: ¿cuánto debe durar una siesta para que sea efectiva?



Un estudio reciente reveló que es descanso diurno tiene numerosos beneficios para la salud.

En la revista 'British Journal of Sports Medicine', se detalló que las siesta tiene beneficios fisiológicos. Asimismo, descubrieron que en el rendimiento deportivo también ayudaba bastante.



Para la investigación se recopilaron y combinaron la evidencia de 22 estudios y la información de 300 deportistas masculinos, entre 18 y 35 años. Los expertos se dieron cuenta de que hacer una siesta entre los 12:30 p.m. y 4:50 p.m. mejora el rendimiento cognitivo y físico.



Los atletas del estudio tienen unas condiciones diferentes a las normales, pues a veces entrenan a horas inusuales y días previos a una competencia no pueden dormir por el estrés o la ansiedad.

En ese sentido, evidenciaron que la siesta podría ser una oportunidad de suplementar el periodo de sueño nocturno. Además, los ayuda a alcanzar la duración recomendada de sueño.



Este descanso diurno tiene efectos positivos en el rendimiento deportivo, tanto en el físico, cómo: la fuerza, capacidad de correr, entre otras, y también en el rendimiento cognitivo (tiempo de reacción y atención). Con esto también se disminuye la fatiga, se mejoran los procesos de recuperación y los efectos negativos de la privación del sueño.

¿Cuánto tiempo debe durar la siesta?

El horario más adecuado suele ser después del almuerzo, alrededor del mediodía o temprano en la tarde. Esto se debe a que en ese tiempo el cuerpo experimenta naturalmente una disminución de energía y una mayor sensación de somnolencia.



Sin embargo, esto puede variar por factores individuales como la necesidad de dormir, los horarios de sueño, la edad y el uso de medicamentos. Por esta razón es recomendable que cada persona determine el mejor momento para dormir una siesta.

En un estudio publicado por el 'Journal of Sleep Research', considera que una siesta debe ser entre 10 a 20 minutos, ya que ese tiempo es suficiente para obtener los beneficios sin afectar negativamente el sueño nocturno.



Si este descanso diurno se extiende más allá de 30 minutos, se corre el riesgo de entrar en etapas más profundas del sueño y puede hacer que la persona se sienta aturdida y somnolienta, envés de despierta.

