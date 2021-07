Conozca los trucos coreanos de belleza más famosos

Alrededor del mundo los productos y consejos de belleza coreanos han ganado popularidad entre quienes quieren mejorar el aspecto de su piel y lucirla luminosa y saludable.



Muchas marcas de belleza líderes incluso han introducido productos de belleza coreanos en sus gamas. Estos son algunos de los mejores trucos de belleza de este país asiático para cuidar nuestra piel.



Aunque la rutina coreana tradicional está compuesta por 10 pasos, los conocedores del tema recomiendan no abrumarse con todos, una buena idea es comenzar con una rutina básica -limpieza, hidratación y protección solar- y luego complementarla de acuerdo a las necesidades y gustos personales.



Antes de iniciar es necesario conocer qué tipo de piel tenemos. Debemos saber si nuestra piel es grasa, seca, normal o mixta, y el problema que se quiere abordar, como arrugas, puntos negros, acné, piel sensible, rojeces, sequedad, pigmentación, etc. Esto permitirá elegir los productos más adecuados, diseñados para cada caso.

1. Limpiador en aceite

La belleza coreana basa su ritual de limpieza facial en dos etapas. El primero es un producto limpiador con base de aceite, útil para retirar maquillaje, grasa y suciedad.



La doble limpieza es uno de los puntos más importantes en la rutina para retirar eficazmente todas las impurezas del rostro.

2. Limpiador con espuma o en crema

Una vez retirado el producto anterior, se aplica en el rostro húmedo este limpiador con base de agua, con movimientos circulares. Se debe aplicar en rostro y cuello y luego enjuagar. Ambos limpiadores se deben aplicar todos los días, dos veces al día, una por la mañana y otra por la noche.



Su uso por la mañana ayudarán a eliminar cualquier tipo de sudor y grasa generada durante la noche, así como la limpieza de los productos usados por la noche. La doble limpieza por la noche se encargará de retirar restos de maquillaje, bloqueador solar e impurezas que la piel haya ido adquiriendo durante el día.





3. Exfoliante

Son productos para eliminar y retirar las células muertas que se acumulan en la piel. La exfoliación se realiza después de haber limpiado la cara. Existen dos tipos de exfoliantes, los físicos o manuales, y los de tipo químico.



Los exfoliantes físicos son como los geles con microgránulos, que se deben aplicar en movimientos circulares, especialmente en aquellas zonas más problemáticas como los poros de nariz, sienes y mejillas. Se dejan actuar durante un par de minutos y se lava el rostro con agua tibia o fría.



Los exfoliantes químicos son los que contienen un porcentaje bajo de ácidos tipo AHA (Alpha Hydroxy Acids, o ácido glicólico), BHA (Beta Hydroxy Acids, o ácido salicílico). AHA está más recomendado para pieles normales y secas, mientras que los BHA están más indicados para pieles grasas o con tendencia a acné.

4. Tónico

Se debe aplicar un tónico para recuperar el equilibrio natural de la piel y equilibrar el pH. El tónico retira de una forma definitiva cualquier impureza que hubiera podido quedar en la fase de limpieza.



Se debe aplicar después de la limpieza o de la exfoliación, si se ha realizado ésta. Se puede aplicar con las manos o con un algodón.

5. Esencia

Las esencias hidratan y reparan la piel. Se trata de aplicar un producto de textura acuosa ligera y de rápida absorción, que aporta hidratación, elasticidad, firmeza.

Es una fórmula concentrada, formada por ingredientes activos que actúan sobre problemas específicos como arrugas, líneas de expresión, pieles apagadas o con tonos irregulares.



6. Sérum

No es necesario aplicarlos por todo el rostro. Dependiendo de la función que realicen, sólo deberemos hacerlo en la zona en cuestión. Tratan problemas específicos de la piel como la regeneración de la piel dañada, aporte extra de hidratación, cuidar los signos de la edad, mejorar la elasticidad, luminosidad, etc.



No hay una edad específica para empezar a utilizarlos. Puede ser cuando se quiera corregir algún problema específico, o bien se puede aplicar en el rostro antes de que se produzca, como prevención.

7. Mascarillas

Son productos de belleza coreanos que contienen ingredientes muy activos, con distintas finalidades, pero con la misión principal de aportar un extra de nutrición e hidratación.



Hay distintos tipos. Unas son las llamadas “sheet masks”, que están hechas de fibras naturales o hidrogel, otro tipo son las “wash-off masks” que se aplican en el rostro y tras su aplicación debe limpiarse el rostro con agua. Y finalmente las “sleeping mask”, que sustituirían a la crema hidratante de noche para piel especialmente seca.

8. Contorno de ojos

El uso de una crema para el contorno de ojos ayuda a reducir las bolsas de los ojos, arrugas, ojeras, etc. La piel localizada alrededor es más débil que la presente en otras zonas del rostro y por ello no podemos utilizar la misma crema hidratante que utilizamos para la piel del rostro, que es mucho más gruesa. Por lo tanto, debemos utilizar un producto específico, que además contiene ingredientes para tratar problemas concretos en esta zona.

9. Hidratante

Las cremas hidratantes pueden ser las mismas las que se utilizan para el día y para la noche. Sin embargo, hay algunas específicas para finalizar el día, ya que aportan una hidratación extra. Se aplican también en escote y cuello.



10. Protector solar

Uno de los puntos más importantes de toda la rutina de belleza. el protector solar protege de los rayos ultravioletas, evita la aparición de manchas, arrugas en la piel y ayudan a prevenir el cáncer de piel. Existen distintos tipos de protectores solares, físicos y químicos. Se diferencian en la composición de sus ingredientes, pero ambos realizan la misma función, proteger de los rayos ultravioleta. Se recomienda utilizar como mínimo un producto con SPF 30.

