Muchas han sido las preguntas que se le han hecho a las plataformas de Inteligencia Artificial, para conocer sobre los resultados que esta herramienta genera con respecto a muchos temas.



Una de las preguntas que se hizo a la IA ChatGPT fue cuál es el país más inteligente del mundo y esto fue lo que respondió.

De acuerdo con 'Muy Interesante' la respuesta de ChatGPT fue que no existe un consenso sobre el particular y que "la inteligencia es un concepto complejo y multifacético que no se puede medir de manera precisa y unidimensional".



Según la IA, Singapur, Hong Kong, Corea del Sur, Finlandia y Japón son los países que "suelen ser líderes en términos de logros educativos y resultados en pruebas estandarizadas como el Programme for International Student Assessment (PISA), Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes, en español".



No obstante, la IA aclara que estos resultados se dan específicamente por el desempeño en el tema educativo y no significan una medida exacta de la inteligencia.



Por otra parte, otro de los datos que toma la IA para detectar cuáles son los países más inteligentes es el Índice de Desarrollo del Talento Mundial o GTCI, en sus siglas en inglés,que es realizado por le escuela de negocios INSEAD.



En él se clasifica a los países cuyas políticas se desarrollan en torno al desarrollo del talento, en el que según el último informe presentado en el 2022, países como Suiza, Singapur y Dinamarca se mantienen en los primeros puestos del ranking.



Finalmente, ChatGPT tienen en cuenta el Índice de Cociente Intelectual Nacional - National IQs- para estimar la inteligencia en cada país y los libros 'IQ and the Wealth of Nations y IQ and Global Inequality' los cuales exponen la relación entre el coeficiente intelectual promedio de un país y su desarrollo socioeconómico.

Inteligencia artificial, una solución para la gestión digital empresarial

LUZ ANGELA DOMÍNGUEZ CORAL

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

