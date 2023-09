En el ajetreo del día a día, puede ser difícil priorizar el bienestar físico y mental. Atrapados en las demandantes rutinas laborales, académicas y familiares, a veces dejamos de lado los hábitos que nos hacen bien.



Pero existen varias razones por las cuales es primordial tener una buena salud mental y física. Por ejemplo, trabajar en ello nos permite mantener mejores relaciones personales, ser más productivos, reducir el estrés y alcanzar nuestro mejor potencial.

Lea también: (Los animales de compañía contribuyen a la salud física y mental de sus amos)

Al pensar en buena salud nos limitamos a evaluar si hay alguna dolencia física, si todos los órganos funcionan correctamente y si nuestro cuerpo no nos envía una señal, continuamos casi que en piloto automático.



Pero la salud se debe entender de forma integral. Es tan así, que según la Organización Mundial de la Salud (OMS), estar saludable es gozar de completo bienestar físico, mental y social.



Por eso, hay varias acciones que puede tomar durante su día a día que le pueden ayudar a trabajar en este ámbito de su vida. Le contamos algunos hábitos que puede tener en cuenta:

Mover el cuerpo

La actividad física regular no es importante únicamente para mejorar su aspecto físico. También ayuda a mejorar la autoestima y controlar el estrés.



Desde finales del siglo pasado, diferentes análisis han encontrado que el ejercicio puede ser un mecanismo de prevención ante la depresión.



La actividad física puede adaptarse a su realidad y a sus condiciones. Lo importante es que le dedique al menos 30 minutos de su día. El impacto positivo en su salud física y mental será evidente.

Planificar su día

Llevar una vida organizada le permitirá ser más productivo y reducir el estrés que se presenta cuando tiene muchos pendientes. Organizar una agenda diaria y cumplir con tareas diarias le ayudará a obtener un sentido de recompensa, saludable para el bienestar mental y emocional.



Pero tenga cuidado, no se obsesione con los horarios. La vida tiene imprevistos, entonces, si a veces no puede cumplir a cabalidad lo que ha establecido, esto no significa un fracaso.



La recomendación es que tome su tiempo una vez a la semana (o al día) para organizar sus compromisos en el calendario, trate de fijarse metas realistas y no se culpe en caso de no lograrlas.

Siga leyendo: (Yoga: ¿Cuáles son las ventajas de esta práctica para la salud?)

Practicar la gratitud

“La gratitud es uno de los vínculos más fuertes con la salud mental y la satisfacción con la vida, mucho más que el optimismo, la esperanza o la compasión. La gente agradecida experimenta niveles más altos de emociones positivas como gozo, entusiasmo, amor, felicidad y optimismo, y la gente agradecida puede llevar mejor el estrés diario, muestra mayor resiliencia frente a un trauma, se recupera mejor de las enfermedades y goza de una salud física más robusta".



Estas son algunas de las conclusiones más importantes sobre los efectos positivos de la gratitud que plantean Robert A. Emmons, profesor de psicología en la Universidad de California; Davis, uno de los grandes pensadores de la psicología de la gratitud, y Robin Stern, directora asociada del Centro de Inteligencia Emocional de la Universidad de Yale.



La mayoría de estos estudios se han adelantado dentro de la teoría de la psicología positiva, un campo de estudio según el cual es posible mejorar el bienestar y la salud mental si las personas se enfocan en lo que está bien en vez de centrar su atención en lo que está mal.



El objetivo es dejar de centrarse en la patología o en el problema para darle mayor importancia a lo que sí funciona. Esto hace posible que la persona busque mejorar sus emociones positivas y, en consecuencia, mejore su calidad de vida.

Descansar bien

Facebook Twitter Linkedin

Descansar las horas recomendadas es un hábito necesario para el bienestar físico y mental. Foto: iStock

Aunque depende de su cuerpo, la mayoría de adultos necesita de 7 a 8 horas de sueño en la noche.



De hecho, la falta de sueño lo hace más propenso a tomar malas decisiones o tomar riesgos que no serán buenos para su integridad, según el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos (NIH, por sus siglas en inglés).

Además: (Hora de hacer gimnasia… ¡para las neuronas!)



El NIH advierte que la calidad del sueño también es importante. Al no tenerla, aumentaría el riesgo de sufrir enfermedades cardíacas o alta presión arterial.



Además, es más fácil desarrollar sobrepeso o diabetes al buscar alimentos con alto contenido de calorías para suplir la energía que necesita su cuerpo.



Por eso, cerciorarse de cumplir con un horario de sueño tendrá un impacto positivo en su salud física y en la mental.

Cambiar el diálogo interno

La actitud frente a la vida y lo que nos sucede es clave para sentirnos más felices. El vínculo personal es fundamental y cambiar el discurso interno por uno más positivo puede ser el primer paso.



Con frecuencia nos repetimos mensajes negativos: "soy un desastre", "soy muy torpe" o "siempre me equivoco", entre otros. Frases negativas que crean una narrativa sobre nosotros mismos.



Así lo demuestra el estudio de la Universidad de Michigan, liderado por Ethan Kross, que expone que cuando nuestro diálogo interno se establece en primera persona, tendemos a pronunciar este tipo de frases.



Sin embargo, cuando nos dirigimos a nosotros mismos en segunda persona con ejemplos como "este error no te representa", "puedes superar esto" o "lo estás haciendo genial", tomamos mayor distancia de las emociones y somos más racionales, e incluso más optimistas, lo que nos acerca a la felicidad.

Comer balanceado

La OMS recomienda comer alimentos nutritivos como frutas, verduras, legumbres, frutos secos y cereales integrales, leche, carne y pescado.



También sugiere limitar la sal a menos de 5 gramos (alrededor de una cucharadita) por día; el azúcar a no más del 10 % de las calorías diarias; y la grasa a no más del 30 % de los alimentos consumidos por jornada.



"Las calorías totales son alrededor de 2.500 por día para un hombre y 2.000 para una mujer", señala la entidad.



Tener esto en cuenta puede ayudarnos a tener una salud física óptima por más años.

Mantener relaciones sanas

Los seres humanos somos animales sociales, así que estar en contacto con personas brinda bienestar.



Además, algunas amistades o lazos familiares son su red de apoyo, esto quiere decir que son las personas que le ayudarán cuando pase por momentos difíciles en su vida.



Pero también aléjese de quienes no le dan paz mental, hallazgos científicos han mostrado que las relaciones no sanas están relacionadas con complicaciones en salud física, incluso en el desarrollo cerebral.



Por último, la OMS recomienda hacer cosas agradables, como pasar tiempo con la familia y los amigos, compartir la carga de la toma de decisiones y las tareas con otras personas en el hogar y en el trabajo, destaca 'National Geographic'.

LAURA ALEJANDRA ALBARRACÍN RESTREPO

CON ARCHIVO DE EL TIEMPO

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Lea más en EL TIEMPO