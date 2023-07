El aceite de oliva y el zumo de limón son ingredientes ampliamente utilizados en la cocina mediterránea y han sido aplaudidos por sus supuestos beneficios para la salud.



Aunque muchas personas los consideran una combinación saludable, es importante tener en cuenta los posibles efectos secundarios que pueden surgir al consumirlos juntos.

Conocida como una de las mezclas más famosas, se le han atribuido posibles beneficios para la salud para tratar afecciones como los cálculos biliares, el dolor articular y hasta el envejecimiento prematuro.



Sin embargo, es importante conocer los beneficios de estos dos ingredientes por separado para entender los efectos secundarios que podrían tener.

Tanto el aceite de oliva como el zumo de limón son opciones bajas en calorías y contienen una variedad de nutrientes beneficiosos. Foto: iStock

Beneficios de cada uno

Según el portal ‘Medical Net’, tanto el aceite de oliva como el zumo de limón son opciones bajas en calorías y contienen una variedad de nutrientes beneficiosos.



El aceite de oliva es rico en grasas monoinsaturadas, que son conocidas por mejorar la salud del corazón al reducir los niveles de colesterol malo.



Por su parte, un limón contiene solo 11 calorías y aporta más del 20 % de la ingesta diaria recomendada de vitamina C, lo que lo convierte en una fuente adicional de este antioxidante.



El portal ‘Healthline’, dedicado a temas sobre medicina, agrega que al extraer el aceite de oliva del fruto maduro de la aceituna, este contiene muchos nutrientes, como polifenoles y vitaminas E y K. Así mismo, el limón es rico en flavonoides.

(Siga leyendo: Trucos para utilizar el aceite de oliva en el pelo correctamente).

¿Qué pasa si se consumen juntos?

La combinación de zumo de limón, que aporta vitamina C, y aceite de oliva, que contiene ácidos grasos monoinsaturados, se ha mencionado como una posible forma de protegerse contra los cálculos biliares, de acuerdo con ‘Healthline’.



Esto gracias al consumo de grasas saludables como el aceite de oliva y el mantenimiento de niveles suficientes de vitamina C, que pueden tener efectos preventivos contra esta afección.



Sin embargo, las pruebas científicas que respalden su eficacia en la pérdida de peso, limpiezas y desintoxicaciones son limitadas. Además, no hay investigaciones que respalden las afirmaciones de que esta mezcla mejore la digestión, depure el organismo, reduzca el dolor articular o prevenga el envejecimiento prematuro.

(Lea también: Estos son los beneficios del aceite de oliva, según Harvard).

Posibles efectos secundarios

Aunque de acuerdo con los dos portales médicos no se ha demostrado que esta combinación tiene efectos nocivos, no debe esperar que esta mezcla cure enfermedades, como lo afirman algunas fuentes anecdóticas.



Sin embargo, como ocurre con todos los alimentos, existe una pequeña posibilidad de generar una reacción alérgica en caso de no tolerar estos ingredientes.



Así mismo, no se recomienda el consumo prolongado de limón, ya que puede dañar el esmalte dental. También se desaconseja el uso excesivo de aceite de oliva al aportar 119 calorías por cucharada sopera.



Tomar frecuentemente en conjunto, pueden irritar los intestinos y la piel, provocar dolores de cabeza y causar diarrea, gastritis y acidez.



Antes de consumir esta mezcla, consulte a un profesional de la salud, para evitar consecuencias adversa respecto a la interferencia con medicamentos, o si está embarazada.



Ante esto se sugiere utilizarlos en la cocina, en vez de ingerirlos como una mezcla por aparte. Cada uno tiene beneficios para la salud por sí solo y saben muy bien juntos como el acompañamiento perfecto de ensaladas y diferentes platos.

SOPHIA SALAMANCA GÓMEZ

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

