Estos son los diamantes más caros del mundo

Los diamantes han sido una obsesión para muchos. Su belleza y su gran valor comercial los convierte en las piedras preciosas más codiciadas del mundo. Sin embargo, existen algunas gemas tan raras, grandes, hermosas o con una historia tan rica, que son más que simples artículos de lujo.



De hecho hay quienes llegan a pagar cifras exorbitantes de dinero por obtenerlos, o incluso son tan valiosos que solo pueden estar presentes en museos o pertenecer a las colecciones de las monarquías.



Estos son los diamantes más valiosos del mundo:

Cullinan I y II

Estas dos piedras, talladas de la misma pieza, actualmente hacen parte de la colección de joyas de la Corona Británica. El Cullinan I, con forma de pera, supera los 530 quilates, está incrustado en el Cetro de la Cruz, es el segundo diamante tallado más grande del mundo y está tasado en 337 millones de euros.



Por su parte, el Cullinan II, es el principal atractivo de la Corona del Estado Imperial Británica. Con 317,4 quilates, su valor comercial está estimado en 178 millones de euros.



Hope

Se trata de uno de los diamantes con más historia. Hizo parte de la corona Francesa en el siglo XVIII. Tras la revolución francesa, terminó en territorio británico, donde estuvo en manos del rey Jorge IV, para luego pasar a la familia Hope, de donde recibe su nombre. Actualmente se encuentra en el Museo Nacional de Historia Natural de la Institución Smithsoniana.



De un profundo color azul, y famoso por una supuesta maldición que recae en sus poseedores, en su forma actual tiene un peso de 45,5 quilates y se encuentra valorado en 250 millones de euros.



De Beers Centenary Diamond

Esta es una de las gemas más hermosas y grandes del mundo. Con un peso de 273,85 quilates, procede de la misma mina donde se encontró el Cullinan. Totalmente incoloro, es catalogado con la mayor calidad y pureza que puede alcanzar un diamante. Su valor comercial es de 84,2 millones de euros.

Wittelsbach Graff

Este diamante, que actualmente tiene un peso de 31,06 quilates (su anterior talla fue de 35,56 quilates), es de los pocos en la lista que sí estuvo en el mercado en los últimos años. En 2008 fue comprado por 16,4 millones de euros en una subasta, siendo en su momento el récord de compra de un diamante.



Sin embargo, se estima que su valor actual es de 67,4 millones de euros, precio al que habría sido vendido al jeque Hamad bin Chalifa, ex emir de Qatar. No obstante, no se conoce el valor oficial de esta transacción.

Estrella Rosa

Se trata del diamante por el que más se haya pagado jamás en una subasta, al ser vendido en 2017 por 60,7 millones de euros. Debe su nombre a su color rosa. Tiene forma ovalada y pesa 59,60 quilates.

Otras grandes gemas sin valorar

Existen otros diamantes de gran valor que también podrían batir récords en su tasación, pero de momento no se les ha dado un valor comercial. Uno de ellos es el Koh-i-Noor, que perteneció a los antiguos sultanes de la India y actualmente está en manos de la Corona Británica. Algunos expertos sostienen que podría valer 1.000 millones de euros.



También está el diamante amarillo Sancy, que perteneció a la Corona Francesa y actualmente está en el Museo de Louvre. Se le considera invaluable.



Por otra parte, está el Diamante del Jubileo de Oro, perteneciente al Reino de Tailandia y considerado la gema tallada más grande del mundo, con un peso de 545,67 quilates. Su valor no se conoce, dado que no ha podido ser ampliamente examinado. Unos dicen que vale de 4 a 12 millones de euros, mientras que otros creen que costaría varios cientos de millones.



REDACCIÓN VIDA DE HOY

