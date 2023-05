Desde hace algunos años, el usar tacones era tendencia; no obstante, últimamente, hay quienes han preferido lucir zapatos planos para sentirse más cómodos y evitar tener consecuencias de salud más adelante, según expertos.



(Lo invitamos a seguir leyendo: Bogotá Fashion Week 2023: lo que fue tendencia en la semana de la moda).



De hecho, hay estudios que han comprobado que el utilizar tacones de manera constante puede ocasionar lesiones musculoesqueléticas, así lo afirmó la Universidad Peruana Cayetano Heredia.

Además, el Centro Quiropráctico Retiro, ubicado en España y citado por el medio El Heraldo, afirmó que “el estar descalzos, los metatarsos soportan el 43% de nuestro peso, mientras que el talón soporta el 57%. Según aumenta la altura de los tacones, el porcentaje de peso que soportan los metatarsos aumenta hasta el 90 o incluso el 100% en tacones de unos 10 centímetros”.

Facebook Twitter Linkedin

El uso de tacones de más de 8 centímetros no es recomendado. Foto: iStock

¿Qué beneficios trae al usarlos?

El estudio Health effects And psychosexual BenefITS, publicado en la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, afirmó que este tipo de zapatos puede ayudar a fortalecer la identidad de las mujeres que los usan.



También, añadió que durante la investigación lograron concluir que "los tacones altos brindan beneficios psicosexuales a las mujeres, pero son perjudiciales para su salud".

Facebook Twitter Linkedin

Tacones Foto: iStock

(También: Tacones: buenos son altos, pero no tanto).

Se dice que algunas de las razones por las cuales las personas utilizan tacones es debido a que ayudan a tonificar las piernas, los glúteos, adaptar la postura, lucir piernas más largas, entre otras. Sin embargo, hay quienes los han dejado de usar por su nula comodidad.



De hecho, el artículo científico Female high heel shoes: a study of comfort, publicado en la revista IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, explicó que en muchas ocasiones las personas no se fijan en la comodidad, sino en cómo se sienten y se ven.

Facebook Twitter Linkedin

Hay quienes prefieren los zapatos planos a los tacones. Foto: iStock

"El uso de este accesorio crea, en la mente del consumidor, un sentido psicológico y comodidad en relación con su fuerza de seducción", señalaron los investigadores.



Finalmente, recomendaron usar un tacón no mayor a dos centímetros de alto, para evitar problemas articulares, dermatológicas y circulatorias.

Más noticias en EL TIEMPO

¿Está pensando en comprar aspiradora? Le contamos qué tipos hay y sus características

¿No está seguro de usar ambientadores? Le contamos algunos de sus componentes

Breastplate: esta es la tendencia que llamó la atención en Coachella

Laura Daniela Alarcón Vargas

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS