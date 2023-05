El consumo de frutas y verduras es una de las máximas de la vida sana. Sus propiedades como la cantidad de vitaminas y minerales que contienen las han posicionado en la base de la pirámide alimenticia, pues son grupos de consumo que no pueden faltar en la comida diaria.



Aunque todas juegan un papel importante en una dieta sana, hay algunas vitaminas que son esenciales para la salud, de acuerdo con estudios e investigaciones que han demostrado lo que puede ocurrir en el cuerpo si no se consumen.

Algunos alimentos como el salmón contienen varias vitaminas, lo que lo convierte en una opción saludable y rica en propiedades. Foto: Istock

Se habla de 13 vitaminas esenciales: las vitaminas A, C, D, E, K y las vitaminas del grupo B (tiamina, riboflavina, niacina, ácido pantoténico, biotina, B6, B12 y folato).



Estas desempeñan distintas funciones para ayudar al organismo a funcionar correctamente. Algunas se encargan de resistir las infecciones y de mantener los nervios sanos, mientras que otras pueden ayudar al cuerpo a obtener energía de los alimentos o a que la sangre coagule correctamente, según el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos.



Por su parte, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) describe en detalle el impacto de la vitamina A, cinco de las vitaminas B (tiamina, riboflavina, niacina, vitamina B12 y ácido fólico), la vitamina C y la vitamina D, como vitales para la salud.



Vitamina A

La vitamina A es también conocida como retinol y se debe consumir diariamente pues ayuda a combatir las infecciones, mantiene una visión sana, es clave para el funcionamiento adecuado del corazón, los pulmones y los riñones.



También mantiene la piel sana combatiendo las toxinas y fortalece los huesos y los dientes, como describe la Clínica Cleveland.



La vitamina A está presente en muchos productos lácteos y en frutas y verduras de color amarillo o naranja, como el mango y el melón.

Vitamina B

Esta vitamina tiene su propia clasificación, pues hay ocho vitaminas B esenciales: B1 (tiamina), B2 (riboflavina), B3 (niacina), B5 (ácido pantoténico), B6 (piridoxina), B7 (biotina), B9 (folato) y B12 (cobalamina).



Todas aportan en la conversión de los hidratos de carbono, las grasas y las proteínas en energía y algunas aportan al crecimiento de las células.



La vitamina B está presente en la carne, las aves, el pescado, las vísceras, los huevos, las legumbres, las semillas, los frutos secos, los cereales integrales y los cereales, panes y pastas enriquecidos, mencionan en un blog de 'Good Neighbor Pharmacy'.



Se recomienda que después de los 50 años su consumo diario se eleve.

Vitamina C

El consumo de vitamina C es una de las principales causas de la buena apariencia de la piel. Foto: iStock

La vitamina C o ácido ascórbico es un agente antioxidante poderoso, por lo que puede reducir la acción perjudicial de los radicales libres y es también importante para mejorar la absorción del hierro "no-hemínico en alimentos de origen vegetal", describe la FAO.



Esta vitamina es necesaria para producir parte de la sustancia que une a las células, así como el cemento une a los ladrillos, por lo que su carencia se hace evidente con hemorragias como el sangrado de encías y fragilidad. También se le atribuye capacidad de curar el resfriado, pero esto no se ha comprobado.



Las principales fuentes de vitamina C en la mayoría de las dietas son las frutas como los bananos, las hortalizas y hojas como la espinaca. El maíz tierno, los cereales, las legumbres y la carne, pescado, leche y huevos la contienen en menor cantidad.

Vitamina D

La vitamina D fortalece los huesos porque ayuda al organismo a absorber el calcio de los alimentos y suplementos, además de mantener el funcionamiento adecuado del sistema nervioso. No se encuentra de forma natural en muchos alimentos, pero sí en el sol y se obtiene a través de la piel.



Entre los alimentos con vitamina D están el salmón, el atún, el hígado de ternera, las yemas de huevo, las setas, los lácteos y cereales enriquecidos.



Vitamina E

La vitamina E es importante para el funcionamiento de los órganos por sus propiedades antioxidantes. Se le suma que reduce el riesgo de cáncer, de cardiopatías y de Alzheimer.



Entre las fuentes de vitamina E están los aceites vegetales, los aguacates, las espinacas, las semillas y frutos secos y los cereales integrales.



"La vitamina E tiene propiedades antioxidantes que fortalecen el sistema inmunitario, pero también puede ayudar a dilatar los vasos sanguíneos y prevenir la formación de coágulos", afirma la dietista Kate Patton de la Clínica Cleveland.

Lo más aconsejado es obtener estas vitaminas directamente de los alimentos y no de suplementos en pastilla o batidos, por lo que consumir verduras, carnes y aceites es de vital importancia.



Recuerde que siempre debe consultar a un médico si desea hacer algún cambio en su dieta.



Estos son los alimentos y vitaminas esenciales para mantener un cerebro sano

LAURA ALEJANDRA ALBARRACÍN RESTREPO

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

