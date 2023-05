Cuando se trata de depilarse, especialmente zonas grandes como las piernas, muchas personas se preguntan si se deben exfoliar o rasurar primero, tampoco se tiene conocimiento sobre que proceso realizar antes de pasar la máquina de afeitar por la piel.



Si bien es cierto que afeitarse es una práctica común, la mayoría puede caer en el error de no alistar la epidermis antes de pasar la cera, la crema o cualquier otro método para eliminar los vellos de la zona deseada.

La exfoliación permite remover las impurezas del tejido muerto y abrir los poros. Foto: iStock

De acuerdo con el portal de 'Gillette', lo ideal es mantener un proceso de cuidado antes y después de rasurar el área, ya que eso evita la irritación de la piel y la incómoda encarnación de los vellos que pueden producir molestias de acné.

¡Exfoliar es el mejor paso!

Para mantener nuestra piel libre de daños, lo más recomendable es prepararla con un exfoliante que pueda eliminar las células muertas y limpiar la dermis de impurezas acumuladas. Esto no solo ayuda a la salud del órgano, sino que también mejora notablemente su aspecto.



En el mercado hay miles de marcas que pueden ofrecer un producto exacto en para emplearlo como crema o gel; sin embargo, de acuerdo con el blog 'Mejor con Salud', en casa también se pueden hacer algunos exfoliantes con azúcar morena y aceite de coco o café granulado y cualquier aceite de su preferencia.



El objetivo es que su textura rocosa pueda remover las impurezas, además, de ayudar a destapar los folículos pilosos, lo que posteriormente permitirá una depilación más homogénea.



De igual manera, de acuerdo con el portal de cuidado de 'Dove' la exfoliación es un paso que no se puede dejar atrás cuando la piel es especialmente sensible o propensa a irritaciones.

Exfoliar la piel regularmente permitirá que se estimule la regeneración celular y la microcirculación sanguínea. Foto: iStock

Es importante tener en cuenta que este procedimiento debe ser suave para evitar irritar la piel y no se debe hacer muy cerca del momento de afeitarse, pues "demasiada exfoliación puede dañar la barrera de la piel y provocar inflamación", según el portal citado anteriormente.



Por ello, se recomienda realizar este paso de forma suave y al menos una vez por semana, con el fin de mantener la piel ligera.



Por otro lado, también es fundamental utilizar productos apropiados para la piel, y conservar la higiene de las herramientas que emplea para depilarse, pues preservar una cuchilla afilada y enjuagarla con frecuencia, ayuda a evitar la acumulación de vello y células muertas.

Finalmente, no olvide afeitarse en la dirección contraria del crecimiento del vello, de abajo hacia arriba para suprimir de manera efectiva los mismos y luego utilizar un hidratante, o crema depilatoria para reducir la fricción entre la herramienta y la piel, para no generar cortes.

NATHALIA GÓMEZ PARRA

REDACCIÓN ALCANE DIGITAL

EL TIEMPO

