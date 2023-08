En el siempre cambiante mundo de la moda, algunos estilos se resisten al tiempo y emergen de nuevo, capturando la atención de una nueva generación. Uno de esos es el corte de cabello 'mullet'.



Como explica el portal 'Fashion Beans', este es un corte de pelo corto en los lados y más largo en la parte superior y trasera, creando una 'cola' hacia la base del cráneo, donde el flequillo puede ir hacia abajo, cruzando la frente, o hacia arriba.

(Siga leyendo: 5 cortes de pelo estilo 'mullet' en tendencia para hombre).

De acuerdo con el portal dedicado al cabello 'All Things Hair', este look cobró importancia en los años 70 y 80, con los clásicos 'mullets' de la época. Durante estas décadas, era habitual ver este corte con mucho volumen y el pelo alborotado suelto o recogido en una coleta.



Este estilo tiene una historia más profunda, de acuerdo con el portal 'Military', aunque este corte no es adecuado para las normas militares actuales, tuvo una larga presencia en la guerra, desde los griegos hasta tribus indígenas americanas.

(Le puede interesar: ¿Qué tiene que ver el remolino en su cabeza con el lado al que 'debería' peinarse?).

La web cuenta que, según la historiadora Rachael Gibson, este fue diseñado para mantener el calor y ayudar en la batalla, adoptado por diversas culturas a lo largo del tiempo, incluyendo el 'Salvaje Oeste' y la antigua Roma.



"Vikingos, romanos y nativos americanos tenían peinados que eran variantes del 'mullet'. La idea de este corte militar es que el pelo largo en la parte de atrás te mantiene caliente cuando estás en un campo de batalla expuesto, pero tenerlo más corto en la parte delantera significa que no te van a tirar del pelo y que no te va a entrar pelo en los ojos", comenta Gibson.

(Lea también: Los cortes de cabello para hombres que serán tendencia en el 2023).

A medida que los cortes militares se convirtieron en más limpios, surgió lo contrario en la sociedad que se hacía llamar 'rebelde'. 'All Things Hair' incluso dice que había una frase que caracterizaba a quienes usaban este corte en tiempos más recientes.



Esta era "business in the front, party in the back", que en español significaba "los negocios por delante, la fiesta por detrás", siendo común en la época de la cultura pop y el reflejo de la personalidad a través de los diferentes estilos.



Algunos de los famosos que han llevado este corte incluyen al cantante David Bowie y Mick Jagger, al actor Timothée Chalamet y el piloto de fórmula uno Valtteri Bottas.

SOPHIA SALAMANCA GÓMEZ

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

