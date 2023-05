Con o sin sol, existe un producto que siempre debería ser uno de los mejor aliados en la vida de cualquier persona: el bloqueador solar. Este producto es indispensable para el cuidado personal, pues protege a la piel de la exposición al sol, cuestión que podría generar graves daños a la piel.



Cabe recordar que los rayos del sol pueden quemar, machar e incluso generar cáncer en el tejido epitelial.



Aunque se habla mucho de él en épocas de calor o en zonas tropicales, la radiación ultravioleta siempre está presenten sin importar la región o clima. Es por ello que es importante su uso de manera regular.

Aplicarlo es un hábito del que no se puede prescindir. Foto: iStock

El factor de protección solar (SPF) es un número que indica la capacidad de un bloqueador solar para proteger la piel contra los rayos UVB, los cuales, son los causantes de las quemaduras.



Cuanto mayor sea el SPF, mayor será la protección. Por ejemplo, un bloqueador solar con SPF 30 proporciona 30 veces la protección contra estos rayos que la piel sin protección.

Es importante destacar que este indicador solo mide la protección contra los rayos UVB, pero no contra los rayos UVA. Los UVA, por su lado, también pueden causar daño a la piel y se sabe que contribuyen al envejecimiento prematuro de la piel, así como al cáncer de piel. Es por eso que muchos bloqueadores solares ahora indican la protección contra estos dos tipos de rayos y generalmente se denominan como de “amplio espectro”.



Al elegir un bloqueador solar para el rostro, hay algunos factores a considerar. En primer lugar, de acuerdo con la Asociación Americana de Cáncer, se recomienda buscar un bloqueador solar con un SPF de al menos 30. Además, es fundamental buscar uno sea no comedogénico, lo que significa que no obstruirá los poros y provocará la aparición de acné.

La reaplicación durante el día es importante para proteger la piel, especialmente después de haber estado en el mar o la piscina. Foto: iStock

No obstante, también existen bloqueadores solares específicos para esta zona del cuerpo, que pueden contener ingredientes adicionales que sean beneficiosos para la piel, como antioxidantes y humectantes.

