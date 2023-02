Elegir un buen corte de cabello es fundamental: no solo ayuda a acentuar los rasgos físicos -y dar un look diferente a la apariencia-, sino que también deja al descubierto la personalidad, el estilo y gusto de quien lo porta. En el caso de los niños, esta regla no es la excepción.



Aunque se piensa que, cuando se trata de niños, la variedad estilística no es muy amplia, la realidad es que sí lo es. A continuación, le mostramos algunas de las tendencias actuales para que los más pequeños no se queden atrás y opten por cortes llamativos, arriesgados o, simplemente, fieles a su estilo.

Cortes en tendencia para niños

Corte mohicano

De acuerdo con el portal especializado ‘Latest Hairstyles’, uno de los cortes en tendencia que no puede faltar este 2023 es el mohicano, que denota extravagancia y seguridad. En esencia, se caracteriza por llevar los laterales totalmente rapados al ras, mientras que en la parte superior el cabello va a un largo medio.



Desde Brad Pitt hasta Cristiano Ronaldo, Neymar Jr. y David Beckham, son muchas las celebridades que han decidido apostar por este corte que, si bien muy típico, resulta una declaración de estilo, personalidad y moda.

“El corte mohicano por esencia tiene un aspecto desordenado, lo cual es a propósito, pero considero que este corte no solamente se basa en acudir con el peluquero indicado”, señaló Byron Ruiz, embajador, estilista, y educador, para la revista estadounidense ‘GQ’.



Para el experto, el corte mohicano no se limita a buena ejecución, quien lo porte debe hacerlo con confianza, audacia y sin importar el qué dirán.

Corte pompadour

A la lista de cortes para este 2023 se suma el pompadour, una apuesta menos arriesgada que el mohicano, pero igual de excéntrica. En el mundo estilístico, también es conocido como tupé y se caracteriza por concentrar una gran cantidad de cabello levantado sobre la frente, a modo de flequillo elevado, arrastrando las puntas hacia atrás y acabando con una suave onda.



No hay una única forma de llevar este corte, una de sus grandes ventajas es que se adapta a todo tipo de cabello, rostro y estilo. Si posee una melena ligeramente larga y despeinada, puede optar por el pompadour clásico, cuyo copete no es muy alto y sus lados están recortados con tijera.

Sin embargo, también puede decidirse por una versión más moderna, recortando y degradando un poco más los costados. Pero, si lo suyo no es la extravagancia, sino más bien el estilo clásico, siempre puede apostar por un tupé corto, en el que el copete no rebasa los cuatro centímetros y los lados están recortados.



“Pídele a tu estilista un desvanecido lateral y un fleco largo con volumen en la parte superior para permitir el pompadour”, detalla el portal estadounidense ‘All Things Hair’. Lo ideal para mantener este tipo de corte es acudir a la peluquería, por lo menos, una vez al mes.

Cortes de pelo degradados

Si de tendencias para este 2023 estamos hablando, los cortes de pelo degradados no pueden quedar fuera del listado. El low fade, midi fade y high fade tienen que estar dentro de sus opciones, en caso de que esté buscando alternativas modernas, pero a la vez discretas.



El low fade consiste en un tipo de corte de pelo degradado, generalmente masculino, en el que el cabello está muy recortado en la nuca, patillas y laterales de la cabeza; sin embargo, adquiere volumen en la parte superior. De acuerdo con la revista ‘Esquire’, es el menos duradero de los tres mencionados anteriormente, en tanto obliga al cliente a estar retocándolo cada cierto tiempo.

En el midi fade, el degradado comienza en la zona media del cráneo, lo que permite dar un estilo más juvenil y moderno. Su adaptabilidad permite jugar con diferentes larguras y volúmenes en la zona alta de la cabeza, y su duración es de aproximadamente tres o cuatro semanas. Si el cliente tiene la forma de la cabeza ovalada, este estilo le sentará de maravilla.

De los tres, el high fade es, quizás, el más disruptivo, en tanto el degradado inicia en la zona alta del cráneo -casi en la línea de la raya superior-. Los expertos recomiendan su realización para cabezas redondas o cuadradas, con el objetivo de estilizar el rostro.

Buzz

El corte buzz es una opción que nunca pasa de moda, especialmente para los más pequeños. Básicamente, consiste en rapado realizado con máquina eléctrica. Pero no es cualquier rapado: tiene que ser preciso, parejo y uniforme.



“Este corte se caracteriza porque la longitud del pelo tanto en la parte superior como en los laterales de la cabeza tienen la misma medida de corte. El pelo está muy corto o casi rapado y se realiza con máquina eléctrica para un resultado uniforme”, explica la peluquera y maquilladora Ari Hairdresser en su cuenta de Instagram.

Este estilo va bien tanto en hombres como en mujeres. Y lo mejor, no requiere de mucho mantenimiento. Los expertos recomiendan lavar el cabello usando el mismo champú para limpiar la grasa, secarse muy bien para retirar la humedad e incluir exfoliantes en la rutina capilar para purificar el cuero cabelludo.

¿Miedo al corte de pelo? Aquí algunos consejos



Cortarse el pelo puede ser una experiencia agradable para los niños, pero también miedosa y, en ocasiones, hasta traumática. Aquí algunos consejos fáciles, sencillos y simples para perder la timidez y arriesgarse a probar estilos nuevos.

En caso de que desee realizar el corte en un lugar especializado, opte por una peluquería infantil. Si va a acudir a la peluquería, lo mejor es prepararlo desde casa. ¿De qué manera? Puede, por ejemplo, jugar a la peluquería con él o practicar con muñecos. La idea es que, una vez arriben al lugar, la experiencia no le sea totalmente desconocida. Para que la visita al peluquero no termine en desastre, puede planificarla con antelación. Que el niño esté descansado y alimentado es un buen punto de partida. “Evite ir durante sus horas habituales de comer o de dormir”, explica la cadena internacional de ropa C&A. Si puede, llegue a la cita con anterioridad, para que el pequeño pueda familiarizarse con el entorno. Permítale llevar al niño su juguete o muñeco favorito. Tener un elemento conocido y familiar consigo le ayudará a estar más tranquilo y a distraerse durante los momentos de espera. En caso de que el pequeño oponga resistencia al corte, lo mejor es no obligarlo y posponer la cita.

