El sebo de cordero se ha convertido en un producto de la cultura popular referente al cuidado de la piel, debido a sus posibles propiedades hidratantes, nutritivas y protectoras.



La sustancia extraída de la grasa de esta especie, ha sido catalogada en el mercado como un cosmético que podría ayudar a regenerar las células muertas y a mantener la humectación natural de la piel.

Sin embargo, aún no hay estudios de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), que soporten los beneficios que pueda brindar este producto.



No obstante, en el mercado se puede encontrar de manera tópica en geles o cremas y como coadyuvantes antiinflamatorios de la epidermis que podrían ayudar a combatir ciertos signos de la edad.



De acuerdo con un estudio de la Corporación Tecnológica de Bogotá, en su programa de farmacia, la grasa animal es considerada en algunos lugares de Colombia como un producto artesanal que cuenta con posibles propiedades para regenerar la piel.



"La grasa animal como producto natural es utilizada en algunas zonas del país, como la Guajira, para la recuperación de la piel maltratada, en la prevención del envejecimiento y su humectación".

Cordero es el término que se utiliza comúnmente para referirse a una cría de oveja. Foto: iStock

Lo anterior podría ser viable si se tiene en cuenta que la gelatina animal contiene sustancias como el colágeno y la lanolina, elementos que contribuyen a darle firmeza y elasticidad a la piel.



Sin embargo, para una mayor absorción y efecto tanto en la piel como en el resto del cuerpo, es mejor consumirlo de manera natural en alimentos que contengan estos nutrientes, según el bromatólogo y nutricionista, Pedro Cavero.



"Uno de los grandes problemas del colágeno es que, para que podamos absorberlo de manera correcta, tiene que estar hidrolizado. Así como lo están estos alimentos poco atractivos, pero con un alto contenido en grasa. La casquería y la gelatina animal son fuentes muy altas de colágeno", expresó Cavero en entrevista con la revista de estilo 'Vogue'.

Normalmente, esta crema se halla en el mercado en presentación artesanal. Foto: iStock

Vale recordar, que si se encuentra interesado en hacer uso de este artículo, es recomendable que primero lo consulte con un especialista que le indique si este es beneficioso para subsanar heridas o mantener la hidratación de la piel.



Así mismo, se recomienda observar que las etiquetas de los artículos de belleza que adquiera, cuenten con el registro sanitario Invima, la entidad que vigilia y controla la calidad de los medicamentos en Colombia.

Qué sucede debajo de su piel: ABC de la Dermatitis Atópica

NATHALIA GÓMEZ PARRA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

