En el sexto capítulo de ‘The Last of Us’, una de las protagonistas de la serie, Ellie, se ve con una copa menstrual en las manos. El plano muestra las instrucciones de cómo introducirla o retirarla de su cuerpo. Aunque dice “asqueroso”, el personaje de la serie termina usándola.

Y es que, a partir de esa escena, algunas empresas reportaron aumento en las ventas de copas menstruales en Estados Unidos.



El portal estadounidense TMZ buscó a fabricantes de este producto, la marca The Flex Co indicó que había tenido un aumento del 400 por ciento en los dos días siguientes a la emisión del capítulo.

¿Qué es una copa menstrual?

En los últimos años este pequeño recipiente se ha hecho popular, aunque aún hay quienes no lo conocen.



Se trata de un producto que sirve para gestionar la menstruación. Está hecho con silicona hipoalergénica y puede almacenar la sangre que sale del periodo hasta por 12 horas.



Depende de qué tanto flujo tenga cada mujer, lo ideal es vaciarla entre las 6 y 8 horas. También se encuentra en diferentes tamaños, usualmente en tallas 0, 1 y 2 (o S, M y L).



Según Gabriela Rivera, emprendedora y creadora de la marca de copas Flowfem, la talla más grande suele ser para personas con más flujo o que tienen un canal vaginal más largo.

¿Cuáles son sus ventajas?

Este producto dura aproximadamente 10 años. Es decir que una mujer que en promedio tiene la menstruación durante 38 años (según información de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos) tendrá que comprar cuatro copas menstruales en su vida.



Mientras que una mujer puede llegar a usar 30 toallas higiénicas en un mes. Entonces, si sigue las recomendaciones de cambiar este producto cada 4 horas y desecharlo, esta persona usará más de 13.600 toallas en su vida.



Aunque una copa cuesta entre 80.000 o 90.000 pesos, siendo más costosa que una toalla, la inversión final sería de entre 320.000 a 360.000 en toda su vida.



Una toalla cuesta más o menos 500 pesos, así que el gasto total sería de más de 6 millones de pesos. El impacto ambiental y económico es notable.

Personas que la usan aseguran que, de escoger la talla adecuada, no se siente ninguna incomodidad. Incluso, Gabriela Cala cuenta que debe poner alarmas en su celular para no olvidar cambiarla, pues no siente que tiene el periodo.



De todas formas, aunque se introduce al cuerpo, no es lo mismo que usar un tampón. Mientras que este se ubica mucho más arriba en el canal vaginal, la copa se debe poner cerca a la salida del canal.



De acuerdo con la Revista Sanitaria de Investigación, usar copa menstrual disminuye las alteraciones en el pH vaginal.

Además, hasta ahora no hay correlación entre el Síndrome de Shock Tóxico y el uso de este producto, como sí ocurrió con los tampones de gran absorción en 1978.



Aunque estos casos han disminuido considerablemente por los cambios en la composición de los tampones y por el buen uso de los mismos.

¿En qué debería fijarse antes de comprarla?

Gabriela Cala, cocreadora de la cuenta @Imprudentes, explica que es importante antes de comprarla asegurarse de que tenga alguno de estos tres certificados internacionales: FDA, RoHS o ISO 9001.



El Invima aún no ha desarrollado una forma de verificar la seguridad de las copas menstruales. Esto es relevante porque algunas pueden estar hechas con material que ya tuvo otros usos y generan riesgos para la salud.Otro punto importante es que debe estar dispuesta a tocar sus sangre menstrual.

Pasos para ponerla

Introducirla o sacarla no debe doler. Estos son los pasos clave para ponerla:



1. Lavarse las manos con agua y jabón para que estén limpias

2. Hacerle algún doblez a la copa, el más usual es el tipo C.

3. Ponerse en cuclillas sobre el inodoro o en la ducha con las piernas abiertas.

4. Mantener el doblez mientras se introduce la copa a la vagina.

5. Soltar el doblez, sacar los dedos y esperar unos segundos a que se abra dentro del cuerpo.

6. Revisar que haya quedado bien ajustada al canal vaginal para que no haya goteos ni molestias.



Aprender a usarla toma tiempo. Debería ser más fácil al cuatro o quinto o ciclo menstrual

¿Cuáles son sus desventajas?



Luna Torres es vendedora de una marca de copas menstruales en colombia y lleva usando el producto desde hace cinco años.



“Hay dos posiciones cuando no suelen llevar la copa. Algunas veces la mamá está segura de que quiere que su hija la use y la hija está insegura y le da miedo introducirla o tocar su sangre”, narra Torres.



Si el cuerpo no está relajado, es difícil que quien intenta introducirla la logre acomodar. Si los músculos vaginales se contraen y la copa no tendrá espacio para abrirse, generando molestias.



Luna Torres también explica que, en ocasiones, las jóvenes están seguras de comprarlas pero sus padres no las dejan porque “sigue siendo un tema tabú o ellos creen que les va a doler”.



“Un día se me acercó una mujer y me preguntó si teníamos el dispositivo que las coloca” - cuenta Torres - “Yo le respondí que no era necesario, pues ponerla era fácil y de práctica. Pero me di cuenta que la mujer tenía una incapacidad médica”.



Esto muestra que falta ofrecer productos alternativos para personas con discapacidades.

