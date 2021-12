Existen algunos trucos para alargar la figura y lucir la ropa de forma armoniosa.

Tener baja estatura no es signo de defecto ni mucho menos, sin embargo, es importante saber sacarle ventaja a nuestros cuerpos para sentirnos cómodos, refinados y a la moda.



Consejos para mujeres bajitas

Prendas que alargan la figura Foto: iStock

- Ropa entallada: La idea es no usar prendar 'oversize' puesto que la ropa grande hará ver más pequeña la figura.



- El calzado: no es necesario llevar tacones. Combinar la ropa con los tacones o con el color de la piel podrá hacer un efecto de alargamiento de la pierna (por ejemplo, si el pantalón es negro, zapatos negros).



- Faldas: Si se quiere es posible usar faldas o shorts, estos harán las piernas más largas.



- Pantalones: Es preferible vestir pantalones entallados que alarguen la figura.



- A la cintura: La ropa que dirige la mirada a la cintura aplica también para las piernas.



- Cinturones delgados: usar un cinturón grueso hace que la persona se vea más pequeña de lo que es.



Es importante resaltar que cada persona tiene derecho a vestirse como le guste y, asimismo, puede buscar alternativas para 'sacarle el jugo' a la vestimenta.

