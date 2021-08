Las claves para ser fiel a uno mismo

¿Por qué tantas personas, con o sin éxito, se sienten abocadas a vivir sin sentirse plenas? ¿Cuáles son las dificultades psicológicas, vitales y existenciales que les impiden o dificultan ese sentimiento de plenitud?



Para los orientadores en desarrollo personal y empresarial Álex Rovira y Fernando Trías de Bes, este problema se relaciona con la herencia de creencias y condicionamientos que todos recibimos durante la vida y la educación.

Esa herencia está conformada por “unas creencias que a menudo no coinciden con lo que pensamos, necesitamos, deseamos o somos, atentando contra nuestros más profundos deseos. Nos niegan a nosotros mismos”, según estos asesores motivacionales.



Ambos son coautores de uno de los grandes clásicos del desarrollo personal, La buena suerte, publicado en 2004 y traducido del castellano a otros 42 idiomas.



Recientemente publicaron su nuevo libro, Las siete llaves, enfocado en cómo conseguir nuestra libertad vital, entendida como “aquello que te permite ser amo y dueño de tu propia vida, y en poder manifestar lo que sientes y piensas sin miedos ni represalias”.



“Decir ‘no’ a lo que te niega es decir ‘sí’ a la vida, decirle ‘sí’ a nuestra libertad vital. Negarnos a mantener en nuestra vida aquello que nos niega es lo que nos afirma”, destacan Rovira y Trías de Bes.



“Y esos ‘no’ (no seas, no hagas, no intentes, no tengas, no creas, no supongas, no pienses, no aspires a, no desees…) son las falsas creencias, normas inmorales, miedos infundados, culpas inexistentes, deudas con los demás que en realidad no hemos contraído, facetas de nuestra personalidad que nos atribuyen equivocadamente y mandatos ajenos que nos limitan”, indican los expertos.



“Son escollos que afectan el pensamiento, el juicio, el logro, el disfrute, la entrega, la identidad y la realización integral de nuestro ser. Cuando negamos eso que nos niega nos liberamos”, señalan.

Para conquistar la libertad vital y dejar de ser esclavos de nuestros condicionamientos mentales, Rovira sugiere como primer paso:



“Observar la sintomatología emocional. ¿Existe infelicidad, angustia, frustración, rabia, culpa, pereza… y está manifestada físicamente? ¿Tiene contracturas de espalda, cansancio crónico, etc.? Esos síntomas que se mueven por dentro o son manifestados en el cuerpo delatan la existencia de una fuente de dolor, insatisfacción, condicionamiento o sufrimiento” apunta.

Preguntas clave

Una vez observado el síntoma, el segundo paso consiste en “reflexionar y observar de dónde nace este malestar”.



A continuación hay que comenzar a hacerse las preguntas necesarias e inteligentes para que ayuden a que aflore aquello que nos hace sufrir, pero que todavía está en nuestra mente inconsciente o preconsciente.



Así que pregúntese: “¿Qué creencias restringen su libertad de elegir? ¿Qué prohibiciones se impone para impedir la satisfacción de sus deseos? ¿Qué proyecciones o expectativas sobre usted mismo le dificultan la plenitud de ser lo que está llamado o llamada a ser?”, recomiendan los autores.



De acuerdo con Rovira, “al reflexionar, escribir o dialogar con nosotros mismos, vamos sacando a la luz ese malestar interior. En este proceso puede ser útil el acompañamiento de alguien que ‘nos haga de espejo’, escuchándonos sin juzgarnos y comunicándonos lo que percibe en nuestro comportamiento, palabras o sentimientos, de la forma más neutral posible”.



El tercer paso es la aceptación. No entendida como resignación, sino como un trabajo de toma de conciencia reconociendo, por ejemplo, que tenemos miedos infundados a arriesgarnos o a hacer determinadas cosas, y que esos miedos no obedecen a una amenaza real, sino imaginaria, según este experto.



Rovira añade que también podemos reconocer que nos hemos creído que somos algo que no somos, y pone el siguiente ejemplo: “Me dijeron que soy torpe y me lo creo, y voy acomplejado por el mundo, pero, en realidad, a lo largo de mi vida he demostrado en muchas ocasiones que la torpeza no es una característica de mi forma de ser”.



“También puedo darme cuenta y reconocer que me estoy tragando un dogma que me hace daño, me está condicionando en mis decisiones y acciones y atenta contra mi propia naturaleza y que, si ejerciera dicha naturaleza, no haría daño a nadie”, señala.



“Se trata, en definitiva, de aceptar y reconocer la existencia del problema”, resume Rovira.



El cuarto paso puede enunciarse como “sin coraje no hay transformación. Una vez que hemos aceptado el problema, tenemos dos opciones: seguir tragando con lo que tenemos, cosa poco probable después de habernos dado cuenta de lo que ocurre, o bien poner en marcha la transformación de nuestra vida a través del coraje”, reflexiona.

Este coraje se entiende “no como ausencia de miedo, sino como la conciencia de que vale la pena arriesgarse para conquistar nuestra libertad vital y liberarnos de las negaciones y creencias que hemos heredado de otros”, según Rovira.



El quinto paso consiste en actuar con determinación. “Para que ese anhelo de transformación y realización que tenemos ahora se haga realidad”, concluyen los autores.



-MARÍA JESÚS RIBAS

Efe Reportajes