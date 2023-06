La empatía en pareja se refiere a la habilidad de ponerse en el lugar del otro, de intentar comprender cómo se siente y qué está experimentando en un nivel emocional.

(Lea también: De tu lado con Álex: Juzguemos menos y reflexionemos más).

Tal y como define la Real Academia Española, RAE, la empatía es el sentimiento de identificación con algo o alguien y la capacidad de identificarse con alguien y compartir sus sentimientos.

Por otra parte, la empatía en pareja implica escuchar atentamente, ser sensible a las señales emocionales y tratar de entender la perspectiva de la otra persona. No se trata solo de comprender intelectualmente, sino de mostrar una genuina preocupación y cuidado hacia su pareja.

Además, es importante destacar que la empatía en una relación no implica que deba sentir exactamente lo mismo que su pareja en todo momento, sino más bien que sea capaz de comprender y validar sus sentimientos y experiencias emocionales desde un lugar de respeto y compasión.

Consejos para desarrollar la empatía en pareja

De acuerdo con la plataforma de psicología online 'PsicoGlobal', la empatía se puede entrenar y desarrollar mediante la escucha activa, el respeto y una serie de actividades y pautas. Conozca algunas:

1. Escuche activamente: preste atención cuando su pareja esté hablando y haga un esfuerzo consciente para entender lo que está diciendo. Evite interrumpir y mostrar interés genuino en sus sentimientos y pensamientos.



2. Practique la empatía reflexiva: intente ponerse en los zapatos de su pareja y comprenda cómo se siente. Imagine cómo se sentiría en su situación y trataría de ver las cosas desde su perspectiva. Esto le ayudará a conectar emocionalmente con su experiencia.



3. Valide los sentimientos de su pareja: reconozca las emociones de su pareja. No trate de minimizar o desestimar lo que siente, incluso si no está de acuerdo. Exprese comprensión y empatía hacia sus emociones.

(Siga leyendo: ¿Qué hablar con tu pareja a distancia?).

Facebook Twitter Linkedin

Proporciona una base sólida para la comunicación, el apoyo emocional y el crecimiento mutuo, lo que contribuye a una relación más feliz y enriquecedora. Foto: iStock

4. Comunique de manera efectiva: exprese sus propios sentimientos y necesidades de manera clara y respetuosa. Fomente un ambiente seguro y abierto en el que ambos se sientan cómodos compartiendo sus pensamientos y emociones.



5. Aprenda a leer las señales no verbales: preste atención a la comunicación no verbal de su pareja como expresiones faciales, lenguaje corporal y tono de voz. Estas señales pueden proporcionar pistas importantes sobre cómo se siente, incluso si no lo expresa explícitamente.



6. Practique la empatía en situaciones conflictivas: durante los desacuerdos o conflictos, trate de comprender los sentimientos y preocupaciones de tu pareja. Evite la necesidad de ganar la discusión y enfóquese en encontrar soluciones que satisfagan las necesidades de ambos.

7. Cultiva la compasión: la compasión implica mostrar amabilidad y comprensión hacia su pareja en momentos de dificultad. Ofrezca apoyo emocional y físico cuando lo necesite y demuestre interés genuino en su bienestar.



8. Dedique tiempo de calidad juntos: realice actividades que fortalezcan la conexión emocional, como tener conversaciones significativas, practicar actividades de ocio juntos o simplemente pasar tiempo de calidad sin distracciones.

(De interés: Empatía, el secreto contra las violencias).

Facebook Twitter Linkedin

Cuando se desarrolla la empatía en una relación, se fortalece la comunicación y el vínculo emocional entre ambos miembros. Foto: iStock

La empatía es fundamental en una relación de pareja por varias razones:

-Fortalece la conexión emocional.



-Mejora la comunicación.



-Fomenta la comprensión mutua.



-Genera apoyo emocional.



-Promueve el crecimiento personal.

Dicho lo anterior, las personas empáticas saben escuchar, son sensibles, tolerantes, etc. Además, ser empático tiene muchos beneficios, como el aumento de la autoestima o el desarrollo emocional.

Joven de 25 años, apuñalada por su pareja | El Tiempo



MARÍA CAMILA SALAS V

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias en EL TIEMPO

'Love bombing': cómo saber cuándo demasiado amor se vuelve peligroso

Infidelidades que han terminado en escándalos públicos en Colombia

¿Qué significa soñar que se tiene amante? Expertos lo explican