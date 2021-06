Los consejos de Harvard para mejorar la vida sexual

Llevar una vida sexual satisfactoria puede ser un desafío para parejas de todas las edades. Y en el contexto actual, marcado por el encierro y el estrés producido por el covid-19, este se ha convertido en un problema real para muchas personas.



De acuerdo con estudios hechos en países como Israel, Australia, China y el Reino Unido, entre el 40 y el 60 por ciento de las personas redujeron la frecuencia de sus relaciones sexuales, en el marco de la pandemia.



(Lea también: 4 hábitos que te envejecen sin darte cuenta)

Recuperar lo perdido en este tema puede sonar abrumador, en especial si no se sabe por dónde empezar. Ante esto, la Escuela de Medicina de Harvard, que lleva varios años investigando sobre el tema, ha difundido una lista de consejos prácticos, de fácil aplicación, para volver a encender la pasión en la cama.



1. Estar informado



Es muy importante identificar las causas del problema sexual y cómo tratarlo. Lo recomendable es acudir a expertos, sexólogos y literatura especializada; incluso a algunas personas les funcionan los libros de autoayuda. Lo importante es que sean fuentes confiables y reconocidas.



(Lea también: Practique inglés viendo estas series de televisión)



2. Sin presiones



El sexo no debe ser una presión. Si está pasando por un momento de poco deseo o prefiere estar en calma por unos días, está bien. Esto también aplica cuando se está en la cama. Es necesario que estos momentos sean más agradables, tranquilos y sin interrupciones, en especial cuando se trata de parejas con más edad, dado que al envejecer los tiempos para alcanzar un orgasmo son más largos.



3. El afecto



Es fundamental mantener los vínculos emocionales. Los besos y abrazos siempre deben ser bienvenidos. Esto ayuda a quitar el estrés y reducir las posibles tensiones que estén bloqueando el deseo.



(Lea también: El comfy, un elogio a la ropa ‘de entre casa’)



4. Contacto



Más allá de las expresiones de afecto, existen contactos físicos que estimulan el deseo sexual. De hecho, los terapeutas enseñan técnicas diferentes enfocadas en despertar el interés de una interacción física. De nuevo, es clave hacerlo sin presiones. En este punto lo importante es no pasar directamente al acto sexual, sino estimular los sentidos para llegar al siguiente paso.



5. Ejercicios de Kegel



Estos ejercicios, además de ayudar a prevenir y tratar la incontinencia en hombres y mujeres, también tienen beneficios en la vida sexual. En primer lugar, relajan los músculos vaginales, lo que reduce el dolor en las relaciones. Además, mejoran la circulación en el suelo pélvico, ayudando a aumentar la excitación y también facilitan alcanzar un orgasmo.



Aunque hay muchas variaciones de estos ejercicios, generalmente se hacen apretando los músculos utilizados para interrumpir la orina.



(Lea también: Tendencias que marcan el paso hacia el altar)



6. Distintas posiciones



Una de las principales razones de la falta de placer sexual es la monotonía. Incluir nuevas posturas y espacios puede despertar el interés. Además, es importante recordar que algunas posturas específicas favorecen el orgasmo femenino.



7. Fantasías



Si se trata de salir de la rutina, identificar y escribir las fantasías de cada uno es importante. El simple hecho de hablarlo en pareja puede resultar estimulante y mejorar la relación, incluso si estas no se cumplen.



8. La importancia del previo



Este punto no se refiere a los pasos previos al acto sexual, sino a actividades como salir a cenar, que puedan generar un estado de relajación que será fundamental para la relación.



(Lea también: Yoga, la práctica milenaria de la India que se esparce en la pandemia)



9. Lubricación



Muchas veces la falta de deseo sexual tiene que ver con el dolor producido al estar en la cama. Por ello, los expertos recomiendan siempre usar lubricantes, en especial si se trata de mujeres en su transición a la menopausia.



10. Vibradores



La falta de comunicación y de conocimiento del propio cuerpo puede llevar a que las parejas no logren satisfacerse mutuamente. En este punto, el uso de vibradores puede ayudar a una mujer a identificar lo que le gusta y lo que no, y así explicarle a su pareja.



(Lea también: Viral: Hombre de 75 años salta desde acantilados de 20 metros)



11. Perseverancia



Si los primeros intentos de reavivar la llama dan resultados positivos, es importante no rendirse. Siempre es posible encontrar una salida probando nuevas cosas o acudiendo a profesionales en el tema que les orienten.

Encuentre también en Vida:

El 24 % de candidaturas para ser astronauta de la ESA son de mujeres

Universidad de Canadá ofrece becas para colombianos