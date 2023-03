Las canas son los cabellos que suelen aparecen naturalmente con el envejecimiento. Aunque también son provocadas por otros factores, mientras algunos las ven como un signo de sabiduría y experiencia, otras pueden sentir que las canas les hacen parecer mucho mayores.

Aunque las canas son comunes en la mayoría de las personas mayores, también pueden aparecer a una edad temprana debido a factores como la genética, el estrés o la mala alimentación.



Según la doctora Virginia Sánchez, directora médica de Clínicas Dorsia y dermatóloga, en entrevista con 'Harpers Bazaar', el cambio de color del cabello que conduce a la aparición de canas se debe a la falta de producción de melanina en la raíz del pelo y al crecimiento de nuevos pelos en zonas sin pigmento.

Muchas mujeres usan estos productos bien sea por moda o por ocultar sus canas. Foto: iStock

Este fenómeno se produce debido a la muerte de las células madre que se encuentran en la base de los folículos pilosos, las cuales son responsables de la producción de melanocitos, las células encargadas de producir y almacenar el pigmento en el cabello y la piel.



Además, la doctora Sánchez menciona que recientes investigaciones han encontrado que la falta de la enzima MSR, que se encarga de reducir el peróxido de hidrógeno, puede ser una causa importante de la aparición de canas. Este compuesto inhibe la producción de tirosinasa, una enzima esencial para la producción de melanina en el cabello y la piel.



Independientemente de las razones por las que las personas podrían querer tinturar sus canas, como querer verse más jóvenes o simplemente cambiar su aspecto, existen muchas opciones de tintura disponibles en el mercado, desde temporales hasta permanentes, y cada una tiene sus ventajas y desventajas.

Tipos de tintes para el cabello

Existen muchas opciones de tintes para canas de acuerdo con las necesidades y preferencias de cada persona en cuanto al color y al cuidado del cabello.



Aunque las canas son un proceso natural que ocurre a medida que se envejece estas las opciones para quienes prefieren cubrirlas, según la peluquería especializada Raffel Pagès en Barcelona.



- Los tintes permanentes son la opción más común y recomendada para cubrir las canas o cambiar radicalmente el color del cabello. Estos tintes están disponibles en una amplia gama de colores y requieren mantenimiento mensual, generalmente contienen amoníaco y se utilizan para realizar mechas Balayage en Barcelona.



- Los tintes temporales son menos agresivos y no contienen amoníaco ni se mezclan con agua oxigenada, ideales para ocasiones especiales, ya que se eliminan después del primer y segundo lavado.



Los tintes semipermanentes no necesitan decoloración y suelen ser colores fantasía que duran alrededor de 4 o 5 lavados. Son una buena opción para cabellos frágiles o dañados, puesto que no contienen peróxido ni amoníaco.



- Los tintes naturales son respetuosos con el medio ambiente, la piel y el cabello, ya que contienen ingredientes completamente naturales y orgánicos. No contienen amoníaco, parabenos o parafinas, lo que los hace menos abrasivos para el cabello. Son aptos para veganos.



- Los tintes permanentes sin amoníaco protegen la salud de la fibra capilar y ofrecen un resultado natural, brillante y duradero sin dañar el cabello.



- Los tintes vegetales se obtienen de plantas como la henna o la camomila. Son tintes progresivos que requieren varias aplicaciones para conseguir el color deseado, pero no dañan el cabello. La gama de colores es más limitada que la de los tintes permanentes, principalmente castaños, rubios o rojizos.



Tanto los tintes sin amoniaco y los tintes naturales producen resultados de color brillantes, duraderos y naturales. Sin embargo, los tintes vegetales son menos duraderos y pueden requerir varias aplicaciones para lograr el tono deseado.



Aunque los tintes con amoníaco suelen ser considerados los más agresivos, también son los que ofrecen la mayor duración y fidelidad al color seleccionado.

Recomendaciones si va a tinturar su cabello en casa

Con estos consejos, se puede obtener un color hermoso y duradero sin dañar el cabello o la piel para ocultar sus canas, explica la empresa cosmética Wella en su blog.



El primer paso es leer cuidadosamente la etiqueta del tinte y prestar atención al tipo de aplicación indicado en la caja. Si es la primera vez que se tiñe el cabello, se debe aplicar el tinte en todo el cabello, mientras que si no es la primera vez, es recomendable retocar solo las raíces para evitar que el color se vea muy oscuro en las puntas.



Para aquellos con cabello largo, se necesitarán dos cajas de tinte y se debe reducir el tiempo de espera en las puntas para evitar que el color quede muy oscuro.



Antes de aplicar el tinte, se debe preparar un espacio adecuado y reunir todo lo necesario, como una playera vieja, toallas oscuras, pinzas de plástico para el cabello y vaselina para aplicar en la línea del cabello y evitar manchas en la piel.



También es importante poner una alarma para asegurarse de dejar el tinte el tiempo suficiente y hacer una prueba de mechón para determinar el tiempo de espera adecuado.

Siga las instrucciones para conseguir un buen resultado. Foto: iStock

Si se tiene un corte o permanente, es importante hacerlo antes de aplicar el tinte para evitar interferencias en el proceso. Además, no se debe lavar el cabello justo antes de aplicar el tinte, ya que esto eliminará los aceites naturales que protegen el cuero cabelludo.



Una vez que se haya aplicado el tinte, se debe enjuagar al final del tiempo de espera indicado en la caja y utilizar el acondicionador incluido para dejar el cabello suave y brillante.



Es importante recordar que algunos tintes son semipermanentes o semipermanentes, lo que significa que duran un número limitado de lavados.



Si se usa un tinte permanente, se debe retocar cada 4 a 6 semanas después de que las raíces vuelvan a aparecer.



Es importante tener en cuenta que el cuidado del cabello es fundamental para mantener un color vibrante y saludable, así que siempre se debe seguir las instrucciones de cuidado, ya sean las que vienen con el producto o del profesional que lo realizó.

