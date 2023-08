No cabe duda de que las cejas cumplen un papel fundamental en la rutina de maquillaje, sobre todo para complementar un delineado o un estilo en específico de sombreado.



Sin embargo, hay quienes también desean que la tonalidad de las mismas, sea similar o igual al color del cabello para otorgar mayor armonía al rostro.

Para ello, puede utilizar la henna, un ingrediente natural extraído de las hojas secas de la planta Lawsonia Inermis, que es menos abrasivo para la piel que los tintes con amoniaco.



(Le puede interesar: Consejos para tener unas cejas bonitas y lograr un rostro armonioso).



Según la sección de belleza de 'Vogue', este producto funciona muy bien en la definición de las cejas, no causa dolor y es un componente natural que ahorra tiempo a la hora de maquillarlas, ya que con la tintura puesta, estas lucirán como si estuvieran siempre arregladas.

Cómo aplicar la henna desde casa

Más allá de sus ventajas, es importante entender cómo hacer uso del pigmento para lograr un gran acabado prolijo y dejar sus cejas perfectas desde la comodidad de su hogar.



Para iniciar con el proceso de tintura solo hace falta tener los implementos correctos, lo cuales puede conseguir en cualquier estética o almacén de belleza:



-Henna del color que desee

-Un envase de vidrio

-Una cuchara

-Un mezclador

-Agua

-Algodón

-Vaselina

-Un pincel angular o hisopo

-Guantes de plástico



(Siga leyendo:Trucos de maquillaje en ojos caídos y parpados encapotados).



De acuerdo con la revista de moda 'Glamour' para conseguir que la henna penetre la vellosidad y conseguir un acabado profesional en su entrecejo, debe seguir los siguientes pasos:



1) Prepare la mezcla

​

Vierta una cantidad adecuada de polvo de henna en el recipiente y agregue el agua gradualmente mientras revuelve la mezcla para formar una pasta espesa, similar a la consistencia de la crema de dientes.



2) Aliste las cejas

​

​Es relevante que limpie sus cejas muy bien con agua para eliminar cualquier residuo de maquillaje o aceite. Para evitar que la tintura llegué a zonas indeseadas, puede añadir una pequeña cantidad de vaselina o aceite de coco alrededor de las cejas.



3) Aplique el producto

​

Utilice un hisopo de algodón para aplicar la henna sobre sus estas con precisión y asegúrese de cubrir toda el área, siguiendo su forma natural. Recuerde mantener el producto alejado del contacto de los ojos.

(Lea también: ¿Cuánto tiempo dura la henna en la piel?).

Finalmente, permita que el producto actúe de acuerdo con el tiempo que indique el empaque, normalmente se deja entre 15 a 20 minutos, pero la henna orgánica puede tardar hasta más de una hora, cuanto más tiempo se mantenga, más intenso será el tono.



No olvide realizar una prueba de parche en su piel o en una pequeña parte de la zona antes de aplicar la henna, con el fin de descartar cualquier tipo de reacción adversa que pueda ocasionar alguna alergia en la epidermis.



Pese a que este pigmento orgánico no genera algún tipo de síntoma, aplicarlo en una presentación química adquirida en el mercado si puede incrementar la posibilidad de una afección, en caso de tener tendencia a una dermis sensible es preferible evitar su uso.



NATHALIA GÓMEZ PARRA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias