El 14 de octubre de 2023 ocurrirá el anticipado eclipse anular de sol, que será principalmente visible desde Estados Unidos, pero podrá verse en Colombia, en su totalidad, desde el Valle del Cauca, el sur de Chocó y el norte del Huila.



En él, la luna pasará al frente del sol y bloqueará su parte central, lo que hará que la luz de la estrella se vea como un anillo cuando la luna esté en la mitad de la trayectoria.

Este evento resulta emocionante para todos los amantes de la astronomía, las ciencias, la astrología y todo lo relacionado con fenómenos celestes, por lo que ver el eclipse en vivo se volvió, para algunos, una prioridad.



Sin embargo, y como con todos los eclipses, surgieron preocupaciones sobre las consecuencias de mirar directamente el fenómeno, y las precauciones que se deben tener. Por esto, la Nasa ha sacado un comunicado a través de su página web oficial en el que instruyen sobre cómo ver el eclipse anular de sol de manera segura. Aquí se lo contamos.



La Nasa empieza explicando que, contrario a los eclipses solares totales, los anulares o parciales nunca bloquean por completo al sol, por lo que en ningún momento es seguro mirar directamente el fenómeno sin la protección ocular adecuada.



Enfatizan en que ver un eclipse solar anular directamente requiere contar con anteojos para observación solar o un visor solar de mano, seguro y diseñado específicamente para este propósito. El visor no debe estar roto, rayado o dañado de ninguna manera.



“Los anteojos para eclipses NO son gafas de sol comunes: sin importar lo oscuras que sean, las gafas de sol comunes no son seguras para observar el Sol. Los visores solares seguros son miles de veces más oscuros y deben cumplir con la norma internacional ISO 12312-2.”, explica el artículo.

También advierten contundentemente que usted no debe mirar al sol a través de lentes de cámaras, telescopios, binoculares o cualquier otro dispositivo óptico, así tenga el visor puesto. Esto porque los rayos solares, concentrados por el lente, atravesarán el filtro y pueden entrar directamente a sus ojos, causando lesiones graves.



No obstante, si el dispositivo óptico viene equipado con filtros solares adecuados, sí se convierte en una vía de observación segura, e incluso hace las veces de visor solar.



En caso de no tener el equipamiento adecuado, el comunicado da la opción de usar un proyector estenopeico, es decir, un agujero muy pequeño abierto en una superficie, por ejemplo, con un alfiler, que proyectará la imagen del sol en una superficie cercana. Este artefacto es fácil de hacer en casa, con elementos como una caja de cereal.

Por último, la Nasa recuerda los peligros de la exposición prolongada de la piel al sol, así que recomienda llevar sombreros, ropa adecuada y bloqueador solar a los que quieran hacer un avistamiento completo del eclipse.





ALEJANDRO VICTORIA TOBÓN

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

