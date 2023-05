Es posible que en algún momento de su vida haya coincidido con una persona narcisita, pero ¿cómo saberlo? Seguramente tenía una estima sobre sí mismo sobredimensionada, no se alegraba genuinamente por ningún triunfo ajeno y podría llegar a ser cruel o conflictivo.



Estos son algunos síntomas del trastorno narcisista de la personalidad, descrito por la Asociación Americana de Psiquiatría en el Manual de diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales, como "un patrón de necesidad de admiración y falta de empatía hacia los demás".



Una persona con trastorno narcisista de la personalidad puede tener un grandioso sentido de la autoimportancia, un sentido del derecho y aprovecharse de los demás.

Las estimaciones de la incidencia del trastorno de personalidad narcisista varían, pero puede afectar hasta al 6 % de la población general y es más frecuente en hombres, como reseña el Manual MSD.



Aunque son características que pueden parecer comunes, para que se clasifique como trastorno de la personalidad, la forma de pensar, sentir y comportarse de una persona debe desviarse de las expectativas de la cultura, causar angustia o problemas de funcionamiento y perdurar en el tiempo, según la Asociación Americana de Psiquiatría

Las personas con trastorno de personalidad narcisista sobreestiman sus habilidades, exageran sus logros y subestiman a los demás. Foto: iStock

En el caso de los narcisistas, "tienden a querer ser vistos como 'los buenos': tranquilos, divertidos, simpáticos, generosos... ese tipo de cosas", dice Julie L. Hall, autora del libro The Narcissist in Your Life (El narcisista en tu vida) a la 'BBC'.



Pero realmente estas actitudes son falsas. Su comportamiento se caracteriza por una "agresividad pasiva continua": cumplidos ambiguos, dardos ocultos, insultos disfrazados de humor o chismes a espaldas de la gente.



Las características de una persona narcisista

A las personas que padecen este trastorno no les gusta perder y cuando no ganan son problemáticos.



"Con su obsesión por el éxito, la falta de empatía y la tendencia a preocuparse solo por ellos mismos, los narcisistas no pueden aceptar la derrota y es probable que hagan trampas para ganar", dice Michael C. Thompson, psicoterapeuta, a 'Business insider'.



El narcisista siempre espera ser escuchado y no le gusta escuchar, pues cree que es más importante lo que él tiene para decir que lo que los demás opinen.



Las personas afectadas por trastorno de personalidad narcisista se muestran sensibles y molestos por las críticas que reciben de los demás, por lo que pueden responder con rabia o desdén o bien pueden contraatacar ferozmente, según el Manual MSD de salud.

¿Cómo tratar a una persona con trastorno de la personalidad narcisista?

Establecer límites es fundamental con cualquier tipo de narcisista, pues suelen aprovecharse de los demás y manipularlos para conseguir sus objetivos.



En entornos como el laboral, lo mejor es no revelarles nada que pueda ser usado como un ataque posterior.



Según el blog Psicología Online, no hay que elogiarlos a menos que sea genuino porque si no estará alimentando su actitud de grandeza y superioridad. En caso de que deba hacerle una crítica o comentario, lo mejor es hacerlo con suavidad y asertividad.



"Se deben exponer las críticas con delicadeza y sinceridad y recordarle que no hay nada malo en no ser perfecto", aconseja Sara Sarmiento, del Centro Psicológico de Madrid.



Pero una de las recomendaciones más reiterativas es que no se deje manipular. "La persona querrá que piense como ella y que le diga lo que desea escuchar. Una persona narcisista considera que no hace nada mal, lo que significa que necesita culpar a alguien por sus fracasos, y ese alguien puede ser usted", explican en el portal.



También les gusta menospreciar los actos y logros de los otros para sentirse mejor ellos mismos, por eso no se tome a pecho sus críticas o comentarios.



Como es muy posible que en algún momento de la vida dé con una persona narcisista, tenga en cuenta estos consejos y aplíquelos cuando los requiera.

LAURA ALEJANDRA ALBARRACÍN RESTREPO

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

