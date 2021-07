Tres productos para quitar manchas de aceite de la ropa

Si se dirige a su cocina, muy seguramente encontrará algún trapo, delantal o toalla que tenga alguna mancha de cualquier tipo de aceite.



Es que, según el portal de Mr. Jeff, empresa de lavandería a domicilio, estas manchas de aceite en la ropa son unas de las más comunes. Especialmente para aquellos amantes de la cocina que alguna vez han salpicado aceite sobre sus prendas.



Si bien son manchas que en algunos casos son difíciles de remover, existen tres productos recomendados para decir adiós al aceite en su ropa.



La primera recomendación de Mr. Jeff es fijarse en las instrucciones de lavado de la prenda en cuestión para evitar que, por querer arreglar la camiseta o el pantalón de manera rápida y sencilla, termine dañándose para siempre.



Ahora sí. El primero de los productos que puede ayudarle a deshacerse de las manchas de aceite en la ropa es el talco de bebé.



Antes de echar el talco en la mancha, primero debe utilizar un papel absorbente de cocina para presionar la mancha y así remover el exceso de aceite. La empresa de lavandería recomienda no frotar sobre la mancha con el papel.



“Tras esto debemos cubrir la mancha con talco de bebé de forma generosa. Dejamos que el talco repose en la prenda durante unas horas para que el aceite se traspase a los polvos y tras esto lo retiramos con ayuda de una espátula o cuchara”.



Después de este proceso, lo mejor es lavar con agua y jabón para eliminar la mancha por completo.



“Cuando hemos retirado el talco con una cuchara aplicamos una gota de jabón neutro directamente sobre la mancha, con ayuda de un cepillo de dientes humedecido o un instrumento similar frotamos suavemente sobre la mancha con jabón con movimientos circulares. Tras hacer espuma introducimos la prenda en la lavadora y lavamos con normalidad y dejamos secar al aire”, dice Mr. Jeff.



El talco para bebés puede reemplazarse con maicena o sal, siempre y cuando la tela de la prenda no se vea perjudicada.



El segundo producto es el detergente que se usa para lavar vajillas, platos y ollas. Este tipo de líquidos suelen combatir de manera efectiva las manchas de grasa.



Debe aplicar un poco de detergente sobre la mancha, utilizar un cepillo de dientes para frotarlo y generar espuma y, para mayor eficacia, sumergir la prenda en una balde de agua con medio vaso de vinagre.



Después de esto proceda a lavar la prenda como suele hacerlo.



Si estos procesos no lo ayudaron y la mancha sigue ahí, puede utilizar un quitamanchas industrial y/o repetir los procesos hasta eliminar el aceite por completo.



Tendencias EL TIEMPO