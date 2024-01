¿Cómo puede lavar las cortinas de su casa en la lavadora?

Las cortinas son un elemento clave en su hogar, no solo le aporta a su decoración, también le ayuda a mantener la privacidad ante los curiosos que dirijan la mirada al interior del mismo, ya sea un vecino o cualquier transeúnte que pase por allí.



Así mismo, contribuye a detener las luces directas que entren por su ventana, aunque el primer rayo de Sol puede ser acogedor, a muchos no le gusta que los despierte, o que las luces nocturnas de la calle impidan conciliar el sueño.

En ese sentido, las persianas son tan necesarias en casa, que, por ello, también es indispensable cuidarlas y darles un trato importante en cuanto a su limpieza, ya que en su función pueden acumular toda clase de polvo, bacterias, manchas y demás.



Para mantenerlas limpias y con un aroma fresco puede lavarlas en la lavadora una vez cada tres meses o máximo 2 a 3 veces al año, dependiendo de qué tan expuestas estén a los factores de la suciedad, además esto evitará que se vuelvan amarillas con el paso del tiempo, de acuerdo con el portal especializado 'Wash me'.



Sin embargo, antes de iniciar cualquier proceso se debe tener en cuenta algunos criterios como el material de las mismas, para así distinguir que tipo de programa de lavado le vendría mejor y evitar daños.



Las cortinas que generalmente se encuentran son de lino, seda, algodón u otras telas sintéticas, con ello también se puede conocer qué tipo de temperatura es la adecuada al momento del lavado o el secado.

Las cortinas que generalmente se encuentran son de lino, seda, algodón u otras telas sintéticas, Foto: iStock

Programa de lavado y secado

Antes de iniciar las labores de limpieza, tenga en cuenta retirar todos los ganchos y accesorios que puedan tener las persianas, con el fin de que estos no se enreden a las en ellas una vez estén dentro de la máquina.



Según el blog especializado de la empresa de electrodomésticos italiana 'Candy Home', el primer paso es configurar la temperatura. Si la lavadora cuenta con un programa específico para cortinas, ajústelo siguiendo las indicaciones de la etiqueta y las instrucciones, en caso de que no, configure el ciclo a 'Delicado' en 30°, para las cortinas en algodón.



En cuanto a las persianas blancas, "se pueden lavar a 40°, mientras que las sintéticas transparentes se deben dejar a 30°, igual que las cortinas de lino que también debe dejar en el 'Delicado'".



Con respecto a la seda, utilice un programa para ropa delicada a una temperatura máxima de 30° y preste atención a lavar los visillos de la cortina, introduzca un máximo de dos paños a la vez y no use el centrifugado.

Una vez finalice el ciclo de limpieza de cualquiera de las persianas descritas anteriormente, es necesario que las extienda de manera inmediata para que no se arruguen ni pierdan su forma. Si también quiere plancharlas, use la plancha a baja temperatura y sin vapor.



Si usa secadora, conforme al material, esta puede provocar arrugas difíciles de eliminar. Se suele recomendar volver a colocar las cortinas en los rieles, bien escurridas, para que se sequen al aire libre, así su propio peso debería evitar las arrugas.

NATHALIA GÓMEZ PARRA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

