Reconocer quién nos miente y cómo lo hace a veces no es tan sencillo de no ser por una prueba que lo confirme. No obstante, distinguir un mentiroso de un mitómano, tal vez sea un poco más fácil.



Según expertos, la mentira podría estar condicionada a los gestos, reacciones y hasta ciertas muletillas de palabras que evidencien el dejo de la falsedad narrada, sin embargo, captarla por completo no es una habilidad que muchos tengan.

Según la 'BBC' la razón por la que el ser humanos no se es bueno detectando las falacias, es porque es netamente visual. Sin embargo, hay mentirosos a los que les puede costar controlar tanto los gestos o el tono de voz cuando no dicen la verdad.



El medio sostiene que entre las características se puede identificar que hablen menos, o que se tarden en responder las preguntas que se les hace con respecto al acto sobre el que desean mentir, pero solamente en el caso de sí esto llega a ser muy evidente.



De hecho, “es casi imposible saber con el 100 por ciento de seguridad si alguien miente o no, pues incluso algunas personas se creen sus propias mentiras”, explica Enrique Jurado, coach y director del centro español D’Arte Coaching para la agencia 'EFE'.

Es casi imposible saber con el 100 por ciento de seguridad si alguien miente o no. Foto: iStock

Que los mentirosos imaginen sus falsedades y las asuman como realidades, es otra conversación que va más allá y que implica la presencia de un posible trastorno, como la mitomanía. Puesto que no se estaría hablando de la conciencia que ese individuo tiene sobre lo que está diciendo, sino de un mundo que él jura, es cierto.



De acuerdo con el portal de 'Sanitas', este "trastorno patológico consiste en falsear la realidad como vía de escape para obtener aprobación y admiración" de otros o porque vive insatisfecho con la misma y en casos extremos llega a creerse esa invención.

En cambio, un mentiroso utiliza este método para obtener un fin que lo beneficie, esto significa que la falacia se convierte en un instrumento para obtener la recompensa que requiere, dice Dolores Mercado, académica de la Facultad de Psicología de la UNAM para su magazine universitario, 'Global Revista'.

En conclusión, identificar una mentira puede ser difícil, pero se sabe que el individuo que miente lo hace para conseguir una acción. Ya sea evitar una confrontación, lucirse ante los demás u ocultar un hecho que no desea revelar entre otros, pero de manera momentánea.



Contrario a los sujetos que inventan todo un mundo de hechos o sucesos de forma habitual, y que se creen esa realidad alternativa que construyeron, según los expertos.



