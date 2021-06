Practique inglés viendo estas series de televisión

Más de dos décadas después del estreno de Friends en 1994, son muchas las personas que siguen viendo la serie a través de repeticiones y plataformas de streaming. De acuerdo con el diario The New York Times, más allá de quienes la siguen viendo por simple placer, también son muchos los jóvenes que no son hablantes nativos de inglés que la ven porque les gusta aprender el idioma con ayuda de la exitosa serie.



Lea también: Universidad de Canadá ofrece becas para colombianos

De hecho, estudiantes y profesores dicen que el programa funciona bien como un recurso de aprendizaje porque en su trama incluye situaciones que siguen siendo fáciles de identificar y que pueden ser familiares para personas de cualquier lugar del mundo y un inglés fácil de entender.



Incluso celebridades como Kim Nam-joon, líder del grupo de k-pop BTS, aseguran haber aprendido a hablar ingles viendo la serie, que estrenó el pasado 27 de mayo un episodio de reencuentro a través de HBO Max.



Le puede interesar: Alerta tiburón: 1 de cada 5 arrecifes del mundo ya no tiene tiburones

Otras series para practicar

También existen recomendaciones menos convencionales entre quienes han aprendido inglés con referentes televisivos. Por ejemplo, Omar Sy, el protagonista de la serie de Netflix, Lupin, aseguró en el programa Late Night de Jimmy Kimmel que terminó aprendiendo este idioma con el reality Keeping Up With the Kardashians, porque era fácil de entender.



Por su parte, la profesora del British Council en Barcelona, Cath McLellan, recomienda ver series como una forma de ampliar el vocabulario, de mejorar la comprensión auditiva y la pronunciación y sugiere algunos ejemplos para hacerlo como la serie dramática Downton Abbey, en la que, según la docente se puede escuchar un inglés (británico) bastante formal, a veces incluso anticuado, aunque los temas son muy actuales.



REDACCIÓN EL TIEMPO

Otras noticias

-Todos los colegios, sin excepción, deben volver a clases presenciales



-Marte en la tierra: China tiene un campamento marciano para estudiarlo



-Abecé para aplicar a una de las 1.000 becas que abrió Mercado Libre