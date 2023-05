Los conflictos en muchas ocasiones son inevitables, pero la manera en que se abordan puede marcar la diferencia entre una resolución efectiva o una confrontación innecesaria.



La falta de comunicación asertiva puede llevar a malentendidos, conflictos y relaciones tensas. Es por eso que desarrollar esta habilidad es clave para mantener relaciones interpersonales positivas y duraderas.



(Le puede interesar: ¿Cuál es la fórmula de la felicidad, según estudio de Harvard?).

El comportamiento asertivo implica orientar las acciones hacia objetivos específicos y asumir la responsabilidad por las propias acciones, al mismo tiempo que se reconoce el derecho a cometer errores, explica el portal 'Revista médica'.



Las personas que se comportan de manera asertiva son tranquilas y expresan sus opiniones, pensamientos, sentimientos o deseos de manera respetuosa hacia los demás, lo que facilita una comunicación positiva.

(Siga leyendo: Recomendaciones de un director de Harvard para obtener el trabajo que desea).

Facebook Twitter Linkedin

Comunicación Foto: Stock Adobe

La actitud asertiva ofrece múltiples beneficios, incluyendo una mayor probabilidad de alcanzar los objetivos, una mayor satisfacción personal en situaciones difíciles, una disminución del estrés y una mejor colaboración en equipo.



Además, el ambiente laboral mejora, se establecen relaciones más directas con las personas y se resuelven situaciones conflictivas con mayor facilidad antes de que se conviertan en un problema grave.

(Lea también: Cómo se comunican los gatos con sus movimientos).

Algunas técnicas para ponerla en práctica

La asertividad puede ayudarle a expresar sus opiniones y sentimientos de manera clara y directa. También puede evitar conflictos y a resolver problemas de manera más efectiva. Algunas técnicas que se puede aplicar para practicarla según la página web de 'Etta-Etci' son:



1. No suponer: desconfiar de las suposiciones y preguntar con empatía y curiosidad para entender al otro.



2. No juzgar: hablar sobre hechos observables del comportamiento del otro y su impacto en la relación en lugar de hacer juicios de valor.



3. No generalizar: evitar el uso de palabras como “siempre”, “nunca”, “nadie” o “todos” y ser preciso y específico al expresar el qué, cómo, dónde, cuándo o quiénes.



4. Cuidar el lenguaje corporal: mantener una postura recta y relajada, mirar a los ojos con regularidad y utilizar gestos y expresiones coherentes con el mensaje.



5. Regular el tono de voz: mantener un tono firme, pero agradable y regular las emociones hacia la tranquilidad y seguridad.

SOPHIA SALAMANCA GÓMEZ

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias

Hablar con extraños puede hacernos más felices y esta es la explicación.

¿Es el suyo? Estudio de Harvard revela el trabajo en el que se es más infeliz.

Bienestar laboral: indicador de un buen lugar para trabajar.