Cómo llevar el color del 2024 en moda, maquillaje y decoración

Con la llegada del 2024 estamos listos para darles la bienvenida a las tendencias en moda, belleza y decoración que estarán presentes a lo largo del año y conquistarán nuestros armarios y espacios.



Si hablamos de lo que estará de moda en lo relacionado con el color, cada año hay unos que tienen más relevancia. Para el 2024, por ejemplo, Pantone, autoridad global del color, anunció que el peach fuzz (tonalidad durazno o melocotón) será la protagonista del año en curso.

Leatrice Eiseman, directora ejecutiva de la empresa estadounidense, explicó el porqué de la elección. "Buscábamos una tonalidad que expresara nuestro deseo innato de cercanía y conexión, así que escogimos este radiante color que rebosa calidez y elegancia moderna. Es un color que despide la empatía, nos arropa en un abrazo que casi podemos sentir y aúna con toda naturalidad lo juvenil con lo imperecedero".



Aunque el anuncio fue hecho a finales del 2023, varias firmas de moda ya habían anticipado en sus pasarelas que el color durazno estaría presente. Así se evidenció en colecciones recientes y de diferentes temporadas de Balmain, Chanel, Stella McCartney y Alaïa, entre otras.

Espacios y decoración

Como se ha mencionado, el color durazno es cálido, suave y reconfortante, por lo cual según Pantone encaja de maravilla en hogares y crea un ambiente de bienvenida.



Al respecto, María Rosario Jaramillo, Home Furnishing & Retail Design manager en Ikea Colombia, explica: “Los colores que elegimos para nuestros espacios tienen un impacto directo en nuestro estado de ánimo. Por eso es crucial seleccionar cuidadosamente no solo los muebles, sino también las texturas y los acabados que los complementan. El peach fuzz es un tono envolvente que transmite cercanía, conexión y paz”.



En cuanto a cómo integrarlo en los hogares, comparte algunos tips también relacionados con la mezcla de colores. “En Ikea creemos que es posible lograr ambientes reconfortantes y luminosos aplicando el peach fuzz: como color suma calidez a espacios neutros en tonos grises y blancos, y se puede combinar con colores análogos en tonos rojos, anaranjados o rosados, creando una agradable armonía inspirada en la naturaleza. También puede ser utilizado para decoraciones más audaces, incorporando elementos en negro o grafito”.

Cómo llevarlo en sus ‘looks’

Tatiana Moreno, coach de imagen y stylist, explica que es un tono cálido y sutil, casi como un neutro, lo cual abre el espectro de la elegancia. “Cuando uno quiere apropiarse de un color y recibir sus bondades, recomiendo los looks totales, como un traje o un vestido, me parecen maravillosos. Me imagino un look que mezcla la elegancia de esas prendas. Si no, en detalles”.



También indica cómo combinarlo y en qué ocasiones llevarlo: “Funciona muy bien con neutros como beige, rosa, verdes suaves, grises y blanco, sin lugar a duda. Lo recomendaría para usar en todo tipo de piezas, y que no es un color invasivo. Si quieres ponerle una intención especial, podemos llevarlo en ocasiones en las que queramos expresar cercanía, como eventos familiares o sociales, en ambientes laborales o sesiones de trabajo en equipo, para dar esa sensación de empatía. Comunica cercanía y conexión”.



Otros tips que comparte Pantone guardan relación con las texturas. En su página web mencionan: “Es un melocotón reconfortante y visualmente irresistible que nos invita a tocar. Transmite tactilidad a través de texturas afelpadas, aterciopeladas, acolchadas y peludas, con un tacto suntuoso, reconfortante y suave”.

Finalmente, para quienes quieren llevarlo de una manera más discreta, pueden optar por incorporarlo en los zapatos, accesorios, joyas y bolsos. En muchas ocasiones funcionará como un básico o neutro.

En el maquillaje

En lo relacionado con el maquillaje, la clave está en la sutileza y en lograr combinaciones armoniosas. Así lo recomienda María Florencia Violini, gerente de Marketing de Avon Colombia. “Es una tonalidad fresca, cálida y vibrante que promete transformar tu estilo de maquillaje”, comenta.



De igual manera afirma: “Ya sea en los ojos, labios, mejillas o uñas, mantener la aplicación suave y difuminada es la mejor manera de aprovechar esta tonalidad. El peach fuzz combina maravillosamente con tonos neutros, dorados, y otros tonos suaves como el coral y el beige”.



En el caso del maquillaje para los ojos, sugiere probar sombras en tonos melocotón suaves para lograr una mirada fresca y luminosa. Para los labios, optar por tonos desde nude hasta sutiles, y en lo referente al rubor, afirma que al aplicar suavemente en las mejillas dará una apariencia juvenil y es el toque perfecto para una piel luminosa.



CAMILA VILLAMIL - PARA EL TIEMPO

