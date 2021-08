¿Cómo limpiar chaquetas de cuero sintético?

Con el auge de las tendencias de consumo consciente, no sólo los productos cosméticos pasaron al tablero; también lo hicieron las prendas de vestir elaboradas en pieles de animales y por ello, las alternativas veganas del cuero y de las pieles son los nuevos imprescindibles del armario.



Pero así como estos materiales textiles multiplicaron su popularidad, sucedió de igual manera con los tips de limpieza y mantenimiento de las chaquetas de cuero sintético.

“El principal consejo es no lavarlos en seco”, sostiene Joseph Kaplan, cofundador de la cadena de lavanderías Classic quien indica la importancia de asear este tipo de prendas simplemente con agua o lo que se conoce como wet cleaning – lavado con detergentes naturales y agua, sin solventes abrasivos y amigable con el medioambiente.



“El problema de los sintéticos, es que algunos tienen capas de poliuretano que se pueden dañar con el lavado en seco, con el solvente del percloretileno. Pero todas se pueden lavar en wet clean que es sostenible, lavando mucho material sintético sin que se dañe”, agrega Kaplan.



A la lavadora: ¿Sí o no?

​

Sí, siempre y cuando usted corra el riesgo del posible deterioro que pueda ocasionar el movimiento brusco al que es sometida la prenda durante el proceso de lavado a máquina. “Cuidando la acción mecánica y la temperatura del agua (mejor en agua fría o máximo tibia); es recomendable usar un ciclo de lavado para ropa delicada, sin mucha vuelta y que no restriegue mucho”, agrega el cofundador de Classic.



Ante una mancha

​

Agua y un paño suave serán más que suficientes. Simplemente, humedezca un paño suave (recuerde que el movimiento mecánico es el encargado de deteriorar la superficie del material sintético) sin ningún jabón, desinfectante, vinagre ni producto químico y frótelo suavemente sobre la mancha.



Productos de limpieza de calzado

​

Existen productos con fórmulas especializadas para los materiales y las manchas difíciles del calzado y los tenis. Estos también funcionan para remover manchas pequeñas. “Queda limpia la zona pero no bien lavada. Si la persona suda, por ejemplo, estos productos (que por lo general vienen en espuma y con formulaciones y diluciones químicas exactas) no remueven ese tipo de suciedad. Son para pequeñas manchas externas”, agrega Kaplan.



Si lavo mi chaqueta de cuero sintético en lavadora ¿se endurecerá?



No. Esto sólo pasa con el cuero y la piel auténticas, como lo explica Kaplan: “si la lavas en wet cleaning y le das un buen secado (medio secado y terminarlo al aire) que evite el exceso de temperatura –al llevarla a la secadora, por ejemplo– pues al ser plástico, el calor puede causar daño” (derretirla o reducirle el tamaño).



¡No le ponga una plancha directa!



Piense en su chaqueta de cuero como un elemento plástico que, como tal, reacciona ante el calor y la fricción. Si requiere planchar el forro (es la pieza que, usualmente, se arruga), use un protector de teflón y planche a muy baja temperatura.



Efecto de los antibacteriales

​

Con las medidas de bioseguridad de la pandemia, para muchos se volvió mandato ‘bañarse’ en antibacterial en spray o alcohol al regresar a casa. Sin embargo, estos productos resultan muy agresivos para cualquier material textil e inclusive, para la piel.



En estos casos resultan muy convenientes las fórmulas a base de ingredientes naturales, como la semilla de toronja (que tiene un gran poder bactericida, fungicida y antiviral), que toman fuerza mediante desinfectantes de superficies y textiles que, además de proteger de virus, bacterias y ácaros, son amigables con el ambiente pues no contienen químicos.



¿Pueden rescatar mi chaqueta de cuero sintética?

​

De la suciedad, sí; pero si su superficie se ve cuarteada o el color, mareado, no habrá tintorería que pueda hacer algo. “La tintura solo funciona en fibra natural, pues esta absorbe la anilina; el sintético es plástico, no poroso y por ende, no absorbente”, puntualiza Kaplan.

