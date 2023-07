Los accidentes de atoramiento son frecuentes en los niños, siendo especialmente vulnerables los menores de 5 años, y en particular los menores de 2. Es crucial que usted tome medidas de seguridad y prevención: mantenga fuera del alcance todos los objetos que puedan caber en su boca.

Una forma de estimar si un artículo es potencialmente peligroso es si puede pasar a través de un rollo de papel higiénico; todo lo que pueda atravesarlo no debería estar a disposición de un niño menor de 3 años.

Los signos de atoramiento incluyen tos persistente y ronca, coloración morada en la piel del niño y angustia visible. Estos son indicios de que algo está obstruyendo la vía aérea del menor y le dificulta la respiración, lo cual, en pocos minutos, puede llevar a la muerte por falta de oxígeno.

Si a pesar de todas las medidas de prevención que usted ha tomado ocurre este tipo de accidente, es crucial que sepa las maniobras de desatoramiento correctas. Le contamos cuáles son.

¿Cómo desatorar correctamente a su bebé?

Un niño que se está atragantando no podrá llorar ni hablar, por lo que debe estar usted atento a los signos.



De acuerdo con una experta de la revista 'ABC del bebé', si logra ver el objeto que está causando el atoramiento, puede intentar extraerlo con una maniobra de gancho, pero si no puede verlo, no trate de sacarlo porque podría empujarlo más adentro y convertir un atoramiento parcial en uno total, aumentando el riesgo.

En los bebés menores de un año, o en los niños que puede sostener en sus brazos, la maniobra correcta es la siguiente, según la especialista: sostenga la cara del bebé (sin tocar los ojos), póngalo boca abajo, y dé cinco golpes entre las escápulas (omóplatos) con la base de su mano. Luego, dele la vuelta, sosteniendo siempre su cabeza, y presione cinco veces en su esternón, el hueso plano situado entre sus pechos. Repita estas acciones hasta que el objeto sea expulsado. Usualmente funciona después del primer o segundo movimiento.

Para niños mayores, que ya no puede sostener boca abajo en sus brazos, debe realizar la maniobra de Heimlich. Coloque su puño en la boca del estómago, abrace su cuerpo desde atrás y realice un movimiento hacia atrás y hacia arriba repetidamente. Estos movimientos hacen que el aire de los pulmones sea expulsado con fuerza, lo que ayuda a sacar el objeto atorado.

VALERIA CASTRO VALENCIA

*Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en información de 'ABC del bebé', y contó con la revisión de la periodista y un editor.