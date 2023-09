Las relaciones de pareja son el espacio en el que todas las emociones se experimentan, desde la alegría y el regocijo, hasta la rabia, el miedo o el enojo. Aunque esto es muy valioso, también puede resultar dañino si alguno no sabe afrontar sus emociones.



Muchas personas se quedan en justificaciones como: "así soy" o "es parte de mi personalidad", pero para construir una relación sana y provechosa hay un gran componente que incluye la capacidad propia de canalizar las emociones, reconocer los sentimientos del otro, controlar los nuestros, y guardar el respeto y la consideración por el otro.

El impacto del mal carácter constante de uno de los dos puede deteriorar la relación o convertirla en un vínculo dañino y conflictivo, en lugar de ser un espacio seguro.

Tener un carácter especialmente irritable o estar siempre de mal humor, suele ser señal "de que algo no va bien", de acuerdo con los expertos de TherapyChat, citados por El Mundo, por lo tanto, determinar la causa puede ser un paso en el camino correcto hacia una solución más permanente.



Pero mientras eso no ocurra, lo más posible es que los conflictos continúen e incluso escalen.



Eso sí, independientemente del carácter de cada quien, todas las parejas tienen que afrontar la posibilidad del conflicto, porque están integradas por dos personas diferentes, con historias personales independientes.



Pero, según la psicóloga de familia, María Elena Lopez, después de una discusión se puede sentir rabia, pero no es lo mismo entender la rabia como resentimiento que como indignación.



"Cuando la persona comprende que lo que siente es resentimiento, el siguiente paso es pensar qué lo está produciendo. Esto vale también para la tristeza, el negativismo, la apatía o el miedo, que descontrolados también afectan de manera importante las relaciones de pareja", apuntó.

¿Qué hacer si su pareja tiene muy mal carácter?

Para quienes han convivido con personas que se enojan todo el tiempo, la empatía y la compresión suelen ser algunas de las primeras respuestas. También el convertirse en un espacio en el que puede ser, sin reprimirse.



Permitir que la persona que tiene 'mal genio' exprese lo que siente puede ser beneficioso. Para López es muy importante mejorar la habilidad para comunicar las emociones, porque de lo contrario se agudizan los problemas y se generan círculos viciosos que pueden terminar por destruir los vínculos afectivos.



Sin embargo, hay una clara diferencia entre expresar el enojo o el malestar y ser groseros o irrespetuosos con el ser querido. En ese caso, la persona que trata con el malhumorado debe marcar sus límites frente a lo que considera malos tratos.



Los psicoterapeutas Jesús Jiménez y María Ibáñez recomiendan atender a tres aspectos, pensamiento, sentimiento y acción.



"En la acción, por ejemplo, no hay que plegarse a las exigencias de esa persona, esperando que con esto su humor mejore. Tampoco es sano abandonar completamente la interacción con esa persona si se convive con ella, como por ejemplo no hablarle. Hay que ser firme y compartir lo que sea posible, y retirarse cuando sea necesario", afirman al medio mencionado.

Sobre el pensamiento, dicen los expertos, "uno debe tener claros los límites de lo que puede hacer y no puede hacer por esa persona. No dejarse llevar por pensamientos pesimistas ni culpabilizantes. Culpar al otro o a sí mismo va a generar más enfado, ira, rencor...; estados emocionales que afectan muy negativamente a uno mismo. Hay que entenderla, más no justificarla".



Y sobre lo emocional, mencionan que como compañía de alguien con mal carácter hay que identificar qué emociones produce la actitud de la otra persona en uno mismo.



"Hay que separar claramente la actitud del otro de la reacción de uno mismo, que aunque parezca inevitable o automática, se puede resolver; esto es la clave para no culparle, descubrir qué procesos internos le surgen a uno mismo ante la actitud de la otra persona y qué le hacen reaccionar emocionalmente de esa manera", aconsejan.



"¿Comprendemos realmente lo que la pareja necesita? ¿Nos esforzamos por saber cómo se siente, qué lo pone triste, contento o enojado? ¿Tengo conciencia acerca de cómo le afectan mis acciones?", invita a cuestionarse la psicóloga López.

Otra reacción es la de aquellos que sienten deseo de pagarle con la misma moneda. Si ese es su caso, el portal de psicología 'La mente es maravillosa' hace las siguientes recomendaciones:

Pare y piense: Si se comporta igual que esa persona malhumorada, además de alimentar su mal humor, está reforzando su comportamiento.

Aplique la ecpatía: esto es, la habilidad de desligarse de las emociones ajenas para preservar el propio bienestar.

Establezca límites: No dude en ser firme y establecer límites, como no tolerar agresiones ni faltas de respeto, incluso si esto significa abandonar la conversación y el lugar.

Hable con asertividad: Cuando se trata de una persona cercana, es conveniente hablar con asertividad al respecto, expresar cómo su actitud perjudica el vínculo y proponer soluciones claras.

Tenga claro que de no ser posible construir con esa persona, siempre está la opción de dejar la relación e instar al otro a buscar ayuda profesional. No está obligado a tolerar irrespeto o pasar malos ratos por cuenta del mal humor de alguien más.

LAURA ALEJANDRA ALBARRACÍN RESTREPO

CON INFORMACIÓN DE ARCHIVO DE EL TIEMPO

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

