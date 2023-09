Muchas parejas desean que su relación sea como los primeros días, en los cuales existía la novedad y todos los momentos se sentían 'color de rosa', sin embargo, todas las relaciones pasan por ciertas etapas y si no se aporta de parte y parte hay puede haber posibles rompimientos.



Así mismo, algunas parejas, aunque sus relaciones se hayan tornado como se dice actualmente ‘toxicas’, no deciden tomar cartas en el asunto para mejorarlas.



Aquellos que tienen la intención de conservar su relación en los mejores términos llegan a donde profesionales que se dedican a dar los mejores consejos para mejorar las dificultades de estas, por lo que sí existen formas de llegar a acuerdos con la persona que se ama.

De acuerdo con el portal especializado ‘Resiliencia virtual’, debe tener en cuenta que nadie va a cambiar, por más que se lo ruegue y que esto solo puede ocurrir cuando esa persona tiene el deseo de hacerlo.



Esta situación puede resultar frustrante porque cualquier miembro de la pareja puede ver esto como una causa perdida, no obstante, existen las posibilidades de volver la relación saludable.



Cabe resaltar que si usted quiere llevar una mejor relación de pareja, no todo es su responsabilidad, su pareja debe tener la disponibilidad de realizar un cambio.



(Le puede interesar: ¿Cómo gestionar el apego evitativo y el apego ansioso en las relaciones personales?)



Además, tenga en cuenta que si una relación tóxica está impactando su seguridad física, emocional, no es su responsabilidad cambiarla, por lo que si está es su situación busque ayuda profesional que le ayude a recuperarse de esa mala experiencia, porque primero que todo está su seguridad.



(Le puede interesar: ¿Los polos opuestos se atraen? Esto dice la ciencia)

Pasos que pueden ayudarle a tener una relación saludable



De acuerdo con el portal en mención, estas pueden ser algunas pautas para tener en cuenta:

Identifique lo que no está funcionando en su relación o cuáles se pueden considerar conductas tóxicas: Cuando se le da nombre a las cosas es posible saber cómo se pueden trabajar. Existen algunos recursos que ayudan con conductas que son dañinas para una relación, como por ejemplo: control sobre lo que se viste, con quién se habla, manipulación, insultos, utilizar la Ley del hielo, amenazar con dejar la relación o hacerse daño físico.

En este aspecto puede crear una lista de lo que está impactando negativamente en su relación y no solo pueden ser conductas de su pareja sino también suyas. Esta lista no es para comparar o para echar culpas, sino para tener una visión más objetiva de la relación y poder hacer los cambios pertinentes.

Trate de entender la motivación detrás de sus acciones: dese la oportunidad de explorar por qué desea el cambio en su relación. Asimismo, explore sus conductas que no aportan al bienestar de su pareja.

Entender lo que hay detrás de las acciones permite comprenderlas y cambiarlas. Esto se puede lograr haciéndose preguntas como: ¿qué emociones surgen cuando reacciono de esta forma?, ¿por qué deseo que esta relación sea diferente?, ¿qué pensamientos surgen que me llevan a responder de esta forma?​ Saque un tiempo de su agenda para conversar con su pareja: tomando como base la lista que hizo en el punto uno puede tenerla en cuenta en esta charla, sin necesidad de mencionar punto por punto.

Cuéntele que estado reflexionando acerca de la relación que llevan y que ha tratado de evaluar cómo expresarse de una forma asertiva, comunicar acciones o reacciones que le han impactado y tener alternativas para estas reacciones. Para crear relaciones saludables es importante hacer que su pareja haga parte del proceso.

Al realizar este paso puede que su pareja reaccione positivamente o que tenga algo de resistencia al inicio lo que se considera normal ya que, el cambiar patrones que llevan largo tiempo puede ser algo intimidante. Sin embargo, tenga en cuenta que una pareja que está dispuesta el cambio intentará mantenerse abierta y mostrar compromiso.



Si su pareja muestra resistencia y empieza justificarse o a echar culpas, no se sienta culpable, puesto que esta sería una situación diferente. Si se encuentra frente a una relación narcisista o alguien que no tiene interés de cambiar, entonces se necesita reflexionar al respecto y conseguir consejos con un profesional sobre relaciones de pareja.

LUZ ANGELA DOMÍNGUEZ CORAL

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

