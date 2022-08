El limón es uno de los ingredientes básicos de toda cocina colombiana. Bien sea para la preparación de postres, platos fuertes o bebidas, es un componente que potencia y da frescura hasta a las recetas más sencillas.



Gracias a sus aplicaciones gastronómicas y a sus propiedades antioxidantes, el limón se ha convertido en un aliado imprescindible en el arte culinario. No obstante, al igual que sus extensas cualidades, también cuenta con una gran desventaja: de no conservarse adecuadamente, este ingrediente milenario puede llegar a perderse.

Una de las mejores alternativas que se tienen para alargar la vida de esta fruta es manteniendo una temperatura ambiente alrededor de los 10 °C a 13 °C. Sin embargo, como estas condiciones no suelen darse en la mayoría de cocinas y, además, no constituye un factor que pueda ser controlado por las personas, es normal que los limones no duren en circunstancias óptimas más de una o dos semanas.



A pesar de sus múltiples usos, su conservación no es una tarea fácil. Es por ello, que los expertos recomiendan dejar los limones en la nevera durante los primeros días posteriores a su compra, siempre y cuando sean utilizados en un corto periodo de tiempo. Si el por el contrario, requiere mantener los limones frescos por más días, existe un truco infalible que le ayudará a hacerlo.

Trucos para mantener los limones frescos más tiempo



1. Una vez haya comprado los limones, deberá envolver cada uno de ellos en papel transparente de cocina, cubriendo cada borde y superficie que pueda llegar a quedar al aire.

2. Seguido a esto, tendrá que llevar los limones cubiertos a un recipiente hermético que pueda introducirse en la nevera.



3. Finalmente, deberá llevar el envase con tapa hermética dentro de la nevera. ¡Y listo! Los limones se conservarán por aproximadamente un mes, dependiendo del estado en que los haya introducido.



El limón es un ingrediente muy versátil para toda clase de preparaciones. Foto: iStock

Si un mes no es suficiente para mantener los limones en condiciones óptimas, los expertos también recomiendan llevarlos al congelador para obtener ingredientes frescos por aproximadamente tres o cuatro meses.



1. El primer paso será lavar los limones y definir si va a congelar los limones enteros, en rodajas, rallados o en zumo.



2. Una vez haya definido en qué presentación va llevar los limones al refrigerador, deberá introducirlos en una bolsa o recipiente hermético que resista las bajas temperaturas. El proceso es igual, ya sea si decidió cortar, exprimir o dejar la fruta entera.



3. A medida que necesite usar los limones, podrá ir sacándolos de la nevera. Eso sí, para descongelarlos, tendrá que sumergirlos en agua fría los diez minutos anteriores a su preparación.



Esta técnica le ayudará a conservar los limones durante un par de meses. Eso sí, su textura y sabor no serán los mismos que cuando los introdujo por primera vez.

